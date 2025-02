Light Safari in Beekse Bergen verwelkomt 150.000ste bezoeker

Een magische mijlpaal voor Light Safari in Safaripark Beekse Bergen: het evenement mocht op donderdag 6 februari de 150.000ste bezoeker verwelkomen.

De familie Vermeulen werd bij aankomst verrast door ranger Wessel Nieuwenhuijse en manager gastenservice Maartje Vromans. Ook mascotte Djambo was aanwezig bij het feestelijke moment. De familie ontving een grote cheque, een cadeaupakket en een cadeaukaart voor de rolschaatsbaan en warme chocolademelk. Ze reageerden verheugd: “Als vaste bezoekers van het Safaripark hadden we al zo lang uitgekeken naar Light Safari. We zouden eigenlijk pas gaan als ons zoontje zijn zwemdiploma haalde, maar we konden niet meer wachten! De jongens waren enorm enthousiast en deze verrassing maakte de avond nóg specialer.”

Rens Willemsen, general manager van Safaripark Beekse Bergen, reageert enthousiast op de mijlpaal. “Het is fantastisch om te zien hoe Light Safari ook dit jaar weer zoveel bezoekers weet te betoveren. Dit evenement is een bijzondere ervaring voor jong en oud. We kijken ernaar uit om de komende weken nog veel meer gasten te verwelkomen.”

Sculpturen van ledverlichting

De tweede editie van het evenement staat in het teken van een magische reis rond de wereld, waarbij bezoekers langs een volledig nieuwe route van lichtsculpturen worden geleid. Light Safari neemt bezoekers mee op een wandeling van twee kilometer langs sculpturen van ledverlichting die dieren en culturen uit diverse werelddelen uitbeelden – van de savannes van Afrika tot de wijngaarden van het Italiaanse Toscane.

Dit jaar is de beleving nog grootser dankzij tweeduizend extra sculpturen. Ook is er een winterplein met onder andere een rolschaatsbaan en diverse foodtrucks.

Laatste weken

Light Safari is nog tot en met zondag 9 maart te bezoeken in Safaripark Beekse Bergen. Het park is verlicht vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur op donderdag tot en met zondag. In de voorjaarsvakantie zijn bezoekers iedere avond welkom. Tickets zijn te bestellen via de website.

Afbeelding: Beekse Bergen