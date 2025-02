Zorgeloos inrichten én naleveren met Compleet in Stijl

Het inrichten, renoveren of restylen van vakantiewoningen is een flinke investering, maar wat gebeurt er als producten uitlopen? Veel parken ervaren dat projectinrichters na levering ‘klaar’ zijn. Bij Compleet in Stijl zien we dat anders: de relatie start na oplevering. Wij begrijpen dat nalevering van producten essentieel is voor het behoud van een samenhangend interieur.

Om dit te garanderen, bieden we een speciaal programma met producten die nalevergarantie hebben. Alle artikelen die we tijdens een project leveren, worden zorgvuldig geregistreerd. Dit geeft parkmanagers en eigenaren een helder overzicht van producten die snel en zonder gedoe na te bestellen zijn. Onze eigen monteurs zorgen vervolgens voor een vlotte levering én montage, zodat de woning direct weer klaar is voor gebruik.

Het belang van consistentie kan niet onderschat worden: gasten verwachten een verzorgd interieur, geen ‘bij elkaar geraapt zooitje.’ Bovendien is het financieel veel voordeliger om enkele stuks te vervangen dan een volledige set. Voor snel doorlopende producten adviseren wij zelfs om een kleine voorraad op het park te houden. Zo ben je altijd voorbereid op eventuele problemen en blijft de gastbeleving gewaarborgd.

Met Compleet in Stijl blijft jouw vakantiewoning compleet – vandaag én morgen.