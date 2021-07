Vakantieparken deze zomer wéér ramvol Nederlanders: ‘Huisjes schaarser & prijzen gestegen’

De coronapandemie zorgt er dit jaar opnieuw voor dat de meeste Nederlanders de zomervakantie in eigen land doorbrengen. Vakantiehuisjes zijn enorm in trek en hierdoor zijn de prijzen flink gestegen. Tijdens de piek liggen de prijzen gemiddeld 16% hoger dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Parkvakanties.nl. “Wie nog wat zoekt moet snel zijn, want het begint vol te raken”, zegt Laurens Taekema, eigenaar van de site.

Vraag en aanbod

Voor de meeste Nederlanders zijn de onzekerheid en de onduidelijkheid omtrent coronaregels in het buitenland de voornaamste reden om in eigen land op vakantie te gaan, ondanks dat de kaart met reisadviezen steeds groener kleurt. Taekema merkt dit ook: “We zien, met name de laatste dagen, dat steeds meer mensen de onzekerheid beu zijn en nog snel een huisje in Nederland boeken.”

Dat de prijzen van vakantiehuisjes zo zijn gestegen is volgens Taekema een kwestie van vraag en aanbod. “Veel mensen zijn echt toe aan vakantie en hebben hier ook geld voor over. Als iedereen vervolgens tegelijk op vakantie wil, dan zie je dat de prijzen stijgen. Dit is een trend die al het gehele jaar zichtbaar is.”

Meer Duitsers

Door de reisversoepelingen komen er dit jaar ook weer meer Duitsers naar de Nederlandse vakantieparken. Taekema: “Nederland is ideaal voor de Duitsers, helemaal nu, lekker dichtbij en veilig per auto bereikbaar.” Eind juli begint de zomervakantie in Duitsland en dat zet de prijzen voor Nederlandse vakantieverblijven nog eens extra onder druk. “De piek ligt echt in de eerste twee weken van augustus. Dan betaal je voor een weekend in een 4-persoonshuisje zo maar 1000 euro. Huisjes aan de kust en op de Waddeneilanden zijn het meest gewild, daar betaal je echt de hoofdprijs.”

Gemiddeld gezien is de prijsstijging bij grote aanbieders van vakantieparken zoals Landal GreenParks, Center Parcs en Roompot minder groot dan bij kleinere parken of losstaande vakantiehuizen.

Last minutes

Voor Noord-Nederland begint volgende week de zomervakantie.“Wie nog wat wil boeken en geld wil besparen gaat dan het beste direct op vakantie.” adviseert Taekema. “Er zijn momenteel goede last minute aanbiedingen die, gek genoeg, voordeliger zijn dan vorig jaar rond deze tijd. Wie in de laatste week van de schoolvakantie boekt, of nog beter vlak daarna, is ook voordeliger uit.“