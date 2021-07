HET BUITENLEVEN start VANAF 30 JULI, Kamperen in luxe safaritenten

Landal Gooise Heide, de eerste camping van de vakantieaanbieder in ’t Gooi tussen Huizen en Blaricum, opent binnenkort de deuren. Vanaf vandaag kan er worden geboekt voor aankomsten vanaf 30 juli a.s. in een van de eerste 45 luxe ingerichte safaritenten op het natuurlijk gelegen kampeerterrein.

Op Landal Gooise Heide zijn vier-, vijf- en zespersoons safaritenten beschikbaar tot medio oktober. Vanaf het komende kampeerseizoen in 2022 verwacht men een tweede fase van nog eens 70 luxe tenten te plaatsen. Het prachtig gelegen, 7,7 hectare grote terrein is autovrij en beschikt over een receptiegebouw. Er is een speelplaats voor kinderen en onder vier verschillende tentdoek-overkappingen kunnen activiteiten plaatsvinden Diverse activiteiten worden aangeboden door het al aanwezige Sporthart ’t Gooi. Het terrein ademt een gemoedelijke sfeer in een natuurlijke bosrijke omgeving en is een uitstekende bestemming voor families met kinderen.

Inspirerende omgeving

Landal Gooise Heide ligt aan de Woensbergweg in Huizen, ingesloten tussen het natuurreservaat de Huizer Eng en het Warandepark. Dit gebied staat bekend om haar rietgedekte boerderijtjes, glooiende heidevelden en de Gooise schaapskudde. De omgeving van Laren en Blaricum inspireerde kunstenaars als Mauve en Mondriaan en vlakbij ligt het Goois Natuurreservaat, met populaire uitjes als De Schaapskooi Blaricummerheide en Speelbos ’t Laer. De omgeving heeft bovendien een goed onderhouden wandel- en fietspadennetwerk.

www.landal.nl/gooise-heide