Klimbossen weer dagelijks open!

De klimbossen van Klimbos Nederland zijn vanaf 10 juli weer dagelijks open van 10.00 tot 18.30u. Na een gekke periode waarin gefaseerd alle klimbossen open gingen en er rekening gehouden diende te worden met diverse maatregelen, kunnen de vijf locaties van Klimbos Nederland vanaf de zomervakantie weer dagelijks open. Dus voor iedereen die vakantie viert in eigen land, is er voldoende mogelijkheid om een sportief uitje te ondernemen in het koele bos.

Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM nog steeds gevolgd om de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen.

Hoewel de klimbossen dit jaar gefaseerd opengingen, werd dit niet als vervelend gezien.

“We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan onze nieuwe locatie in Dordrecht. Daar hebben we alle routes zelf gebouwd. Daarnaast was er in de andere bossen ook genoeg te onderhouden”, aldus Rodrick de Wolff, mede-eigenaar van Klimbos Nederland. “Alle klimbossen moeten voldoen aan hoge veiligheidsnormen en die hebben we weer behaald”.

Vanaf 12 mei zijn alle vijf de locaties open. Ondanks het slechtere weer in de meimaand was de interesse om te klimmen groot. Mede-eigenaar Ciaran Barsema: “Ook met wat slechter weer kan er gelukkig goed en veilig geklommen worden. We kregen veel belletjes, aan de ene kant gasten die wilden weten of ze wel konden klimmen met de regen en aan de andere kant mensen die graag nog een plekje wilde reserveren in deze maand. Dit resulteerde in goed gevulde bossen!”

Ook de vooruitzichten voor de zomer zijn goed. Veel Nederlanders vieren vakantie in eigen land en zoeken dan leuke, actieve uitjes voor het hele gezin.

Klimbos Nederland heeft vijf locaties, Klimbos Veluwe, Klimbos Gooi-Eemland, Klimbos Achterhoek, Klimbos Brabantse Wal en Klimbos Dordrecht. Er zijn verschillende routes waar je met een ticket 3,5 uur aan klimplezier beleeft.