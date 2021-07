Nieuw park in Friesland, Landal Elfstedenhart

Landal Elfstedenhart is het nieuwste vakantiepark van Landal GreenParks in Friesland Het park ligt in de driehoek Bolsward, Harlingen, Makkum, in het hart van prachtige natuur, weidse vergezichten, water en rust. In de omgeving: karakteristieke steden, pittoreske dorpjes en historische tradities.

Landal Elfstedenhart beschikt over drie verschillende woningtypen en alle woningen zijn geschikt voor mindervaliden. De circulair gebouwde woningen van Elfstedenhart zijn gasloos en voorzien van een warmtepomp. De ‘luxe’ varianten hebben een eigen sauna, een overdekt terras met terrasverwarming en een ‘All Season BBQ’. Vrijwel alle woningen zijn gelegen aan het water en voorzien van een eigen steiger.

In het centrumgebouw worden de receptie en diverse speelruimtes – waaronder een ‘Playstation Room’- gerealiseerd. Het dak van dit gebouw wordt voorzien van zonnepanelen voor de duurzame installaties. Het park zal bij oplevering Green Key gecertificeerd zijn.

Prachtige natuur

Landal Elfstedenhart is omzoomd door een park en grenst aan het Flietsterbos (Natuurmonumenten) en het bekroonde openluchtzwembad Mounewetter. Vanuit Landal Elfstedenhart kan men een deel van de Elfstedentocht schaatsen, fietsen of wandelen. Weidse vergezichten en historische steden en dorpen wisselen elkaar af. De vele meren, het open vaarwaternetwerk en de Waddenzee bieden volop mogelijkheden voor waterrecreatie. Voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers is Friesland een paradijs.

