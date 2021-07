Benegas neemt Primagaz Nederland over

Met ingang van 1 juli 2021 gaan Primagaz en Benegas (onderdeel van DCC plc) in Nederland samen verder onder de naam Benegas. Als specialisten op het gebied van propaangas (in flessen en bulktanks) bundelen zij hun krachten, om de klant in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Benegas heeft met deze overname een goede uitgangspositie om een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.

De naam Primagaz zal verdwijnen uit Nederland, de producten en activiteiten worden onder de naam Benegas voortgezet. De overname betreft circa 45 medewerkers en 4 gasdepots. De komende periode wordt gebruikt om te kijken hoe beide bedrijven het beste kunnen worden samengevoegd.

Over Benegas

Al meer dan 85 jaar is Benegas specialist op het gebied van vloeibaar gas. Zij levert CO 2 -neutraal propaangas in bulk, gastanks of gasflessen, autogas en koudemiddelen. Benegas heeft als missie de energietransitie in Nederland te faciliteren door het bieden van de beste en meest veilige vloeibare gasoplossingen voor energievraagstukken.