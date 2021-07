Vraag naar kwalitatief hoogwaardige vakantieparken niet te stuiten

Landal GreenParks kondigt opnieuw drie nieuwe vakantieparken aan. Het gaat om Landal Résidence Westduin in Sint Maartenszee (Noord-Holland), Landal Eifel Prümtal in Waxweiler, Duitsland en Landal Vale of Usk bij Raglan in Wales. Met deze drie nieuwe parken komt het totale aantal nieuwe parken dat Landal GreenParks dit jaar bekendmaakte op 10.

De grote vraag naar vakantieaccommodaties zet zich dit jaar onverminderd voort. Vakantiegangers zijn op zoek naar natuur, rust en ruimte, en particuliere beleggers willen investeren in recreatief vastgoed. De verwachting is dat deze trend voorlopig aanhoudt.

“We zien in Nederland nog voldoende ruimte voor groei in dit segment, maar ook internationaal liggen er nog volop groeikansen voor een sterk merk als Landal GreenParks. Deze nieuwe parken passen dan ook perfect in onze ambitie om te groeien met nieuwe kwalitatief hoogwaardige parken dichtbij mooie natuur,” aldus Dirk Anbeek, algemeen directeur van Landal GreenParks.

Landal Résidence Westduin

Met Landal Résidence Westduin krijgt Landal GreenParks er opnieuw een kustbestemming bij in Noord-Holland. In de prachtige duinen van Sint Maartenszee (gemeente Schagen) komen 18 hoogwaardige luxe vakantieappartementen op korte loopafstand van het zandstrand aan de Noordzee.

Sint Maartenszee biedt alle ingrediënten voor een rustige vakantie, ver weg van de drukte. De luxe en hoogwaardig uitgevoerde appartementen liggen pal in de duinen en lenen zich uitstekend voor een heerlijke vakantie. Voor de kinderen zijn er veel leuke activiteiten en attracties.

Landal Résidence Westduin wordt ontwikkeld door Westduinlodge B.V. en krijgt drie verschillende types appartementen met unieke kenmerken en in oppervlakte variërend van 62 m2 tot 120 m2. De bouw is inmiddels gestart en de appartementen komen in het voorjaar van 2022 in de verhuur.

Landal Eifel Prümtal, Waxweiler (D)

Landal Eifel Prümtal is de dertiende vakantiebestemming van Landal GreenParks in Duitsland. Aan de rand van het gezellige vakantieplaatsje Waxweiler in de Eifel wordt een bestaand bungalowpark met camping overgenomen, herontwikkeld en uitgebreid.

Landal Eifel Prümtal ligt op ca. 3,5 uur rijden van Utrecht bij het drielandenpunt Duitsland/België/ Luxemburg en behoort tot het Duits-Luxemburgse natuurpark. Het is een ideale bestemming voor liefhebbers van rust en natuur, maar ook voor actieve vakanties.

In totaal komen er 60-90 nieuwe vakantiewoningen, plus faciliteiten. De bouw van de nieuwe vakantiewoningen geschiedt in tranches van ongeveer 10 woningen, afhankelijk van de verkoop aan particuliere investeerders. De woningen worden te koop aangeboden via www.landalmakelaardij.nl en www.vakantiemakelaar.nl. De eerste fase van Landal Eifel Prümtal komt per 1 januari 2022 in de verhuur.

Landal Vale of Usk, Raglan (GB)

Landal Vale of Usk, een prachtige wellnessbestemming met luxe designlodges in fraaie natuur, is het tiende vakantiepark voor Landal GreenParks in Groot-Brittannië. Het ligt in het graafschap Monmouthshire in Wales, net over de grens met Engeland. Hier worden schitterende designlodges gebouwd rondom uitgebreide wellnessmogelijkheden en in prachtige natuur. Landal Vale of Usk wordt vanaf de grond af nieuw ontwikkeld. De plannen omvatten ook een golfbaan, spa en wellnessfaciliteiten, een conferentiecentrum, fitness- en vrijetijdsfaciliteiten en een verscheidenheid aan luxe accommodaties, van designlodges tot boomhutten. Alle accommodaties zijn duurzaam ontworpen om het landschap te beschermen en de ecologische impact op de natuur te verminderen. Vanaf dit najaar komen de eerste lodges in de verhuur.