oostenrijk en noorwegen zijn POPULAIR DEZE ZOMER

Nederlandse kampeerders staan na een jaar lang reizen in eigen land te springen om weer de grens over te steken. Uit onderzoek van Camptoo, het grootste deelplatform voor campers en caravans, blijkt dat het aantal boekingen van een vakantievoertuig met het buitenland als eindbestemming sinds de laatste reisversoepelingen flink zijn toegenomen.

‘We zitten qua boekingen in de afgelopen drie maanden al 52% boven het niveau van vóór de coronacrisis’, vertelt oprichter van Camptoo Martijn Peeters. ‘Driekwart daarvan gaat naar het buitenland. Vorig jaar zomer, toen veel reizigers besloten in eigen land te blijven, was dat nog tweederde. Het laat zien dat kampeerders staan te springen om weer de grens over te gaan.’

De meeste buitenlandaanbidders die een voertuig via het Nederlandse verhuurplatform hebben geboekt, vertrekken de komende weken – traditiegetrouw – naar Frankrijk en Duitsland. Verrassender is dat Oostenrijk deze zomermaanden enorm in trek is. ‘Niet alleen om Max Verstappen als eerste over de finish te zien komen’, grapt Peeters, ‘maar ook omdat het land als een van de eerste landen de toegangseisen voor reizigers versoepelden. Veel huurders reageerden daar direct op.’

Andere opvallende stijgers in het lijstje buitenlandbestemmingen deze zomer zijn de Scandinavische landen, en dan met name Noorwegen. Was een reis naar het hoge noorden voorheen weggelegd voor een handjevol avonturiers, nu evenaart het land zelfs het aantal boekingen voor Italië. ‘Ik zie dat graag als de erfenis van een jaar lang leven in een bubbel. Als je een jaar lang moet dealen met beperkingen, ga je dagdromen. Je kijkt maandenlang uit naar avontuur en dit is het moment waarop je die dromen kunt verwezenlijken. Maar ook de uitgestrektheid van het land speelt een grote rol. Hier kun je veilig reizen zonder dat het echt druk wordt.’

Toch moet je je ondanks de versoepelingen goed laten informeren, sluit Peeters af. ‘Moet je op jouw vakantiebestemming wel of geen negatieve PCR-test laten zien? Mag je met één of twee prikken het land in? Mag je ’s avonds nog op een terrasje zitten, of een museum bezoeken, met of zonder mondkapje? En ook niet onplezierig om te weten: moet je bij terugkomst in quarantaine? Er is gelukkig steeds meer mogelijk, maar tegelijkertijd moet je voor vertrek wel goed je huiswerk doen. Elk land hanteert zijn eigen aanpak. Om de vakantieganger die niet kan wachten naar het buitenland te vertrekken op weg te helpen, hebben we op de blog van Camptoo een klaar-voor-de-start-kleurenpallet van verschillende reisadviezen en maatregelen op een rijtje gezet. Met als kampeerder natuurlijk één groot voordeel: zodra het licht ergens onverhoopt op rood springt, kun je probleemloos uitwijken naar de buren.