Inn The Woods uitgeroepen tot ‘Bed & Breakfast 2021’

5 Tulpen:

Inn The Woods in Overberg (Utrecht)B&B de Heughte in Oosterwolde (Gelderland)B&B de Heegh in Didam (Gelderland)

4 Tulpen:

De Pieper Horizon in Genemuiden (Overijssel)DreamZzz in Kaatsheuvel (Noord-Brabant)In ons Straatje in Rosmalen (Noord-Brabant)

3 Tulpen:

Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers (Zuid-Holland)By Ann in Noordeloos (Zuid-Holland)B&B Vivre in Warder (Noord-Holland)

2 Tulpen:

B&B De Wijdauw in Eede (Zeeland)Hotel California in Wichmond (Gelderland)De Zilverberg in Keijenborg (Gelderland)



Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie

Stichting Bed & Breakfast Nederland is uitvoerder van het officiële classificatiesysteem voor B&B’s in Nederland. Accommodaties die deelnemen aan de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie worden periodiek bezocht door mystery guests, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met 1 tot en met 5 tulpen. Zie ook Bedandbreakfastclassificatie.nl voor alle gecertificeerde B&B’s.