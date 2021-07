Zonder restricties naar Europa-Park en Rulantica

Sinds afgelopen weekend kunnen Nederlanders en Belgen weer zonder problemen in en naar Duitsland reizen. Bezoekers van Europa-Park, het nieuwe waterpark Rulantica, de themahotels en het Camp Resort hoeven ook niet meer aan te tonen dat ze negatief getest, gevaccineerd of genezen zijn. Dit is te danken aan de lage besmettingscijfers in de regio waarin Duitslands grootste attractiepark zich bevindt.

Bezoekers kunnen weer onbezorgd genieten van de meer dan 100 attracties waaronder 13 achtbanen in de 15 verschillende Europese themagebieden. Het showprogramma zal de komende tijd in stappen verder uitgebreid worden. In Rulantica staat ook de pas geopende Svalgurok nu ter beschikking. Deze nieuwe toevoeging staat in het buitengebied van de Waterwereld en is een gethematiseerd bastion met 10 verschillende glijbanen en meer dan 100 speelmogelijkheden.

De veiligheid blijft in de parken op de eerste plaats staan. Toegang krijgen bezoekers uitsluitend met een ticket op datum en in overdekte ruimtes en attracties is een medisch mondmasker verplicht. In restaurants en wachtrijen zijn afstandsmarkeringen aangebracht. Medewerkers zorgen voor extra reiniging en voor bezoekers staan voldoende desinfectiepunten ter beschikking. Samen met hansgrohe is zelfs een handwas-attractie ontwikkeld.

Digitaal zijn er ook voorzieningen getroffen. Met de app VirtualLine kunnen bezoekers virtueel aanschuiven bij een attractie. Met een andere app, Distance Radar (alleen voor Android), kan de bezoeker op speelse wijze op de afstandsregels letten tijdens het parkbezoek. Bij ‘goed gedrag’ maakt hij meermaals per dag kans op een vip-pas voor een attractie met VirtualLine.

De nieuwe versoepelingen zijn afhankelijk van het 7-daags gemiddeld besmettingscijfer in de regio Ortenau. Dit wordt vastgesteld door het Robert Koch Instituut. Als de cijfers verslechteren gelden andere maatregelen. Bezoekers worden daarom geadviseerd om voor vertrek de laatste informatie te checken op de (Nederlandstalige) website: www.europapark.de/info2021