Vakantievoorkeuren verschuiven: prijs weegt nu voor Nederlanders zwaarder dan bestemming

Heb jij je vakantie voor dit jaar al geboekt? De keuze voor een vakantiebestemming wordt steeds minder gedreven door exotische wensenlijstjes of Instagram-waardige spots, maar vooral door onze portemonnee. Dit blijkt uit onderzoek van TrustDeals. Maar liefst 59% van de Nederlanders zegt dat de prijs van hun vakantie belangrijker is geworden dan de bestemming.

Stel je voor: zonovergoten stranden, prachtige vergezichten of bruisende steden. Het klinkt als de perfecte vakantie, toch? Maar wanneer het op boeken aankomt, gaat de gemiddelde Nederlander eerst aan de slag met een heel ander soort onderzoek: de prijs. Het is niet langer de vraag ‘waar wil ik heen?’ maar ‘waar kan ik het meeste waar voor mijn geld krijgen?’.

Couponplatform TrustDeals onderzocht de keuzes die Nederlanders maken bij het boeken van hun vakantie. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders meer geven om de kosten van hun vakantie, dan om de uiteindelijke bestemming. 59% zegt namelijk dat de vakantiebestemming minder belangrijk is geworden dan de prijs. Ook is maar liefst 76% van de Nederlanders hard op zoek naar kortingen bij het boeken van hun zomerse trip.

Portemonnee in vakantiemodus

Stijgende prijzen zijn iets waar we allemaal mee te maken hebben. Ook bij het boeken van een vakantie ontkomt men hier niet aan. 58% van de Nederlanders gaat actief op zoek naar goedkopere vakanties om deze reden. Wat opvalt, is dat meer dan vier op de tien Nederlanders (42%) zelfs besluiten om kortere vakanties te plannen vanwege de huidige prijzen. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar (52%) passen hun vakantieplannen om deze reden aan.

“Inflatie raakt ons allemaal en heeft ook een grote impact op hoe we onze vakanties plannen”, zegt Len van Uuden van TrustDeals. ‘’Je ziet dat mensen hun wensen aanpassen om met de stijgende prijzen om te gaan. Prijsbewustheid staat voorop, maar dit mag niet ten koste gaan van de ervaring. Het draait allemaal om het maximaliseren van de vakantiebeleving zonder de bankrekening te plunderen.”

Nieuwe gewoontes op vakantie

Wat doen Nederlanders verder om de kosten voor een vakantie te drukken? 44% van de Nederlanders is tegenwoordig sneller geneigd om voor accommodaties te kiezen waar je zelf kunt koken. Wil je graag van tevoren weten hoeveel je precies kwijt bent? Dan ben je niet de enige! Bijna vier op de tien Nederlanders (38%) kiest specifiek voor een all-inclusive vakantie met als reden dat zij zo van tevoren precies weten wat de kosten zijn.

Vliegen over de grens

Een op de vijf Nederlandse reizigers kiest eerder voor een luchthaven buiten Nederland vanwege de vliegtaks. In Nederland is de vliegtaks op dit moment €29,05 per passagier per vlucht. Terwijl in Duitsland de vliegtaks slechts €15,53 per passagier per vlucht is. Van onze buurlanden heeft België de laagste vliegtaks, namelijk €2,- voor vluchten binnen Europa langer dan 500 kilometer en €4,- voor langere vluchten. Wil je een vlucht via België boeken die korter is dan 500 kilometer, dan betaal je een stuk meer, namelijk €10,- per passagier per vlucht.

De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.