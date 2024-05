Tourism Group International heropent spectaculaire attractie in de Noorderkerk

Na een onderbreking van 8 maanden gaat op vrijdag 3 mei 2024 de 360 graden tentoonstelling over twee grote Nederlandse kunstenaars Vincent van Gogh & Rembrandt in Amsterdam weer open. De spectaculaire voorstelling Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam, gaat met deze nieuwe naam verder nadat zijn voorganger in juli 2023 de deuren moest sluiten toen tijdens een zware zomerstorm de bliksem insloeg in de toren van de monumentale Noorderkerk en zware schade toebracht aan de elektrische installaties.

“Dankzij de samenwerking met Tourism Group International kunnen we onze schitterende show nieuw leven in blazen en kunnen we nog meer bezoekers laten zien hoe Vincent van Gogh zijn leven lang geïnspireerd was door Rembrandt van Rijn – in de 400 jaar oude Noorderkerk, waar beide kunstenaars letterlijk rondgelopen hebben en waar zij, elk in hun eigen tijd, de zondagsdienst bijwoonden.” Marcel Vos, medeoprichter Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam

Van Gogh & Rembrandt in Amsterdam is een unieke immersive son-et-lumière ervaring, en de eerste die op deze grote schaal binnen in een rijksmonument te zien is. Met behulp van 34 zorgvuldig ingestelde state of the art projectoren komen de schilderijen van de twee wereldberoemde Hollandse Meesters op de muren en hoge gewelven in de Noorderkerk tot leven.

Tijdens de 40-minuten durende voorstelling leest Vincent van Gogh voor uit de vele brieven aan zijn broer Theo en vertelt hij over zijn immense bewondering voor Rembrandt en zijn verlangen om net zo goed te kunnen schilderen als zijn voorbeeld. Een prachtig, persoonlijk verhaal van iemand die nooit zou weten dat hij na zijn dood de misschien wel bekendste schilder aller tijden zou worden.

Met behulp van de brieven die Vincent van Gogh schreef en schitterende bewegende beelden vertellen we in onze voorstelling het voor velen onbekende verhaal over hoe Van Gogh geïnspireerd werd door Rembrandt. Bezoekers van de eeuwenoude Noorderkerk kunnen nu, met muziek, voice-over en bewegend beeld, waar je maar kijkt, zelf ervaren hoe deze inspiratie het werk en leven van Van Gogh beïnvloedde.

