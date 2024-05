Nederlandse bezoekster 100.000ste passagier op ‘Voltron Nevera powered by Rimac’

De nieuwe multi launch-coaster ‘Voltron Nevera powered by Rimac’ in het nieuwe themagebied Kroatië van Europa-Park is nu al een groot succes en wordt door bezoekers met groot enthousiasme ontvangen. Minder dan een week na de officiële opening telde de 14e achtbaan van Europa-Park vandaag (2 mei) al zijn 100.000e passagier – die na de rit werd verwelkomd met slingers en een boeket bloemen door de managing partners Michael en Thomas Mack. De Nederlandse Anne-Marie Vonk, die samen met haar man een korte vakantie in het Europa-Park Resort viert, was erg blij met de verrassing. De conclusie van het echtpaar uit Alpen aan den Rijn: “De nieuwe achtbaan en de thematisering zijn écht fantastisch!”

Michael Mack: “Met Voltron Nevera en het Kroatische themagebied hebben we weer een hoogtepunt toegevoegd aan Europa-Park. De achtbaanbeleving is wereldwijd uniek. Ik ben blij dat onze bezoekers dat ook zo zien.” Thomas Mack was ook gelukkig met de positieve reacties: “Het is geweldig om te zien dat Voltron Nevera zo goed wordt ontvangen door zowel nationale als internationale gasten. Het is schitterend dat de achtbaan bezoekers van alle leeftijden voor zich weet te winnen”.

Het grootste attractiepark van Duitsland opende na meer dan twee jaar bouwen op 26 april een nieuw type achtbaan van MACK Rides, een zogeheten Stryker-coaster. Europa-Park is al sinds 1975 een showroom van het moederbedrijf MACK Rides waarin de nieuwste attracties als eerste een plaats krijgen. De achtbaan lanceert de inzittenden vier keer tot 100 kilometer per uur, waaronder één keer achteruit. Met zeven maal over de kop, 2,2 seconden gewichtloosheid aan één stuk en de steilste lancering ter wereld met 105 graden, vestigt de nieuwe achtbaan talloze nieuwe records.

Nederlandse bezoekers die Europa-Park deze week bezochten hebben geluk, zij kunnen als een van de eersten een ritje maken in de achtbaan-wereldprimeur waarnaar de hele attractieparkindustrie heeft uitgekeken. Ook kunnen ze tijdens de meivakantie als eerste het vernieuwde Oostenrijkse themagebied beleven. De officiële opening van dit gebied is op 14 mei, maar kan tijdens de soft-opening al ontdekt worden.

Europa-Park is Duitslands grootste attractiepark. Het ligt in het Zwarte Woud, aan de rand van de Elzas en heeft enorm veel te bieden. Hier zijn zeventien Europese landen in themagebieden tot in de kleinste details nagebouwd. Je vindt er meer dan 100 attracties en shows, waaronder veertien achtbanen. Europa-Park heeft ook een van de grootste waterparken van Europa (Waterwereld Rulantica) en biedt tal van overnachtingsmogelijkheden, waaronder zes bijzondere themahotels. Europa-Park is al acht keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld.