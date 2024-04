SEA LIFE Scheveningen opent interactieve tentoonstelling ‘Kracht van de Natuur’

SEA LIFE Scheveningen opent vanaf 24 april een nieuwe interactieve tentoonstelling genaamd: ‘Kracht van de Natuur’. De expositie gaat over het windpark Hollandse Kust Zuid dat voor de kust van het Scheveningse aquarium ligt. Kinderen leren van de karakters Milly (technicus) en Windston (marine ecoloog) meer over het onderwaterleven in de Noordzee, de bouw van een windpark en onderzoek dat wordt gedaan om de ecologie te versterken. Door middel van interactieve elementen zoals “Wie is het?” met dieren en een digitaal aquarium worden bezoekers meegenomen in de keuzes die in de Noordzee worden gemaakt voor een duurzame toekomst. SEA LIFE Scheveningen heeft de expositie ‘Kracht van de Natuur’ samen met Vattenfall en haar partners opgezet. De tentoonstelling is te zien tot de zomer. Voor meer informatie, klik hier.

SEA LIFE Scheveningen blijft vernieuwen

Michelle Hoeneveld (General Manager SEA LIFE Scheveningen) vertelt: “SEA LIFE Scheveningen staat bekend als kennisinstituut als het gaat om educatie rondom de onderwaterwereld. Met ons team aan aquaristen blijven we altijd om ons heen kijken naar onderwerpen waar onze bezoekers meer van willen leren. Het windpark ‘Hollandse Kust Zuid’ is op mooie dagen te zien vanaf onze attractie. Het windpark is een belangrijke duurzame energievoorziening voor miljoenen huishoudens, maar wat betekent dit voor het onderwaterleven in de Noordzee? Daar zijn we ingedoken en dat is allemaal te zien tijdens de interactieve tentoonstelling ‘Kracht van de Natuur!’

Duurzame energie en ons onderwaterleven

Mariene ecoloog Tim Wilms vertelt: “De interactieve tentoonstelling ‘Kracht van de Natuur’ biedt een uniek kijkje achter de schermen om meer te leren over de relatie van duurzame energie en de impact op het onderwaterleven. De meeste mensen zien alleen de delen die boven het water uitsteken, maar onder het wateroppervlak gebeurt ook van alles. Denk hierbij aan een rijke gemeenschap van mosselen, garnaaltjes en anemonen die op de turbines groeien, maar ook de vissen, kreeften en krabben die leven rondom de speciaal ontworpen kunstmatige riffen. Zo leveren windparken op zee niet alleen veel stroom, maar dragen ze bij aan het behoud en de versterking van de onderwaterwereld in de Noordzee. Ik ben blij dat we dit nu ook kunnen delen in SEA LIFE Scheveningen.”

Over SEA LIFE Scheveningen

SEA LIFE Scheveningen is een attractie aan de Nederlandse kust, gelegen in het hart van Scheveningen. Met een breed scala aan zeedieren en educatieve tentoonstellingen biedt SEA LIFE Scheveningen een unieke kans om de fascinerende onderwaterwereld te verkennen en te ontdekken. Het aquarium heeft als missie om bewustzijn te creëren voor mariene ecosystemen en het behoud van zeedieren te bevorderen.