Winnaars ACSI Awards 2024 Benelux zijn bekend

Prijzen uitgereikt tijdens het ACSI Awards Event in Andelst

Europese kampeerders stemmen opnieuw massaal op hun favoriete campings

Alle Europese winnaars staan vanaf 1 mei op acsi.eu/winners

Andelst, 16 april 2024 – Tijdens het ACSI Awards Event in Andelst zijn de winnaars van de ACSI Awards 2024 uit Nederland, België en Luxemburg bekendgemaakt. Zij hebben hun prijs uit handen van ACSI-CEO Ramon van Reine ontvangen. De afgelopen maanden hebben kampeerders uit heel Europa weer massaal gestemd op hun favoriete campings en dit maakt de ACSI Awards een van de meest prestigieuze prijzen in de kampeerwereld.

Sfeervol ACSI Awards Event

Ruim 40 genomineerde campings uit de Benelux waren aanwezig tijdens het ACSI Awards Event op het ACSI-kantoor in Andelst. Onder het genot van een feestelijke lunch heeft ACSI-CEO Ramon van Reine de prijzen uitgereikt. Naast de awards zijn er ook eervolle vermeldingen uitgereikt aan campings die veel stemmen gekregen hebben, maar net niet in aanmerking kwamen voor een award.

Winnaars in meerdere categorieën

Kampeerders konden in negen verschillende categorieën stemmen, waaronder ‘Beste campingrestaurant’, ‘Beste fietscamping’ en ‘Camping met de mooiste ligging’. Daarnaast zijn er per land awards uitgereikt voor de ‘Beste camping’ en de ‘Beste kleine, fijne camping’. Dit zorgt voor veel gelukkige winnaars.

In Nederland is Recreatiepark De Leistert verkozen tot beste camping van het land. In België is die eer weggelegd voor Camping Sandaya Parc La Clusure en in Luxemburg gaat deze prijs naar Camping Fuussekaul. Evenals alle andere winnaars ontvingen zij een stijlvolle ACSI Award én een oorkonde. Onderstaand een overzicht van alle winnaars uit de Benelux:

Winnaars Nederland

Recreatiepark De Leistert | Beste camping

Camping Het Scharrelnest | Beste kleine, fijne camping

Camping Het Lierderholt | Meest hondvriendelijke camping

Recreatiepark Beringerzand | Beste camperplaatsen

Camping De Helfterkamp | Beste fietscamping

Minicamping De Vlaschaard | Camping met het beste sanitair

Terrassencamping Osebos | Camping met de mooiste ligging

Ardoer Vakantiepark Ackersate | Leukste camping voor kinderen

Camping De Drie Provinciën | Beste campingrestaurant

Recreatiepark Samoza | Mooiste campingzwembad

Winnaars België

Camping Sandaya Parc La Clusure | Beste camping

Camping De Ballasthoeve | Beste kleine, fijne camping

Camping De Lombarde | Meest hondvriendelijke camping

Kompas Camping Nieuwpoort | Beste camperplaatsen

Camping Houtum | Camping met het beste sanitair

Camping Zavelbos | Beste wandelcamping

Camping Le Prahay | Camping met de mooiste ligging

Camping Jocomo Park | Leukste camping voor kinderen

Camping Natuurlijk Limburg | Beste campingrestaurant

Capfun Camping L’Hirondelle | Mooiste campingzwembad

Winnaars Luxemburg

Camping Fuussekaul | Beste camping

Camping du Rivage | Beste kleine, fijne camping

Camping La Pinède | Beste wandelcamping

Camping Gritt | Camping met de mooiste ligging

Europacamping Nommerlayen | Mooiste campingzwembad

Alle winnende campings uit de Benelux zijn eveneens te vinden op acsi.eu/benelux. Vanaf 1 mei staat een compleet overzicht van alle Europese winnaars op acsi.eu/winners.