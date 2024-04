Nieuwe virtual reality-avonturen op Europa-Park-achtbanen

Liefhebbers van virtual reality (VR) opgelet. Dit voorjaar kun je in Europa-Park genieten van nieuwe VR-avonturen op de achtbanen Eurosat CanCan Coaster en Alpenexpress ‘Enzian’. Hoogtepunt vormt de achtbaanrit die vandaag (16 april) opent, waarin het verhaal ‘Phantom of the Opera’ virtueel tot leven komt.

VR in achtbanen, zo werkt het

VR in achtbanen; Europa-Park heeft de mix van coasters en virtual reality een eigen naam gegeven: Coastiality. Bezoekers beleven de sensatie van een ritje in een achtbaan, gecombineerd met een uniek VR-avontuur. Tijdens de rit zorgt een film, die aan de binnenzijde van de VR-headset te zien is, dat bezoekers zich in een andere wereld wanen. Op hetzelfde moment voelen zij de G-krachten, de wind en de bewegingen van de rijdende achtbaan.

Nieuw VR-avontuur: ‘Phantom of the Opera’

In de indoor achtbaan Eurosat (in het Franse themagebied) kunnen bezoekers een geheel nieuw VR-avontuur beleven: ‘Phantom of the Opera’. Dit beroemde verhaal over liefde, intriges en een mysterieus figuur ontvouwt zich in elke bocht van de VR-achtbaanrit. Bezoekers beleven dit unieke liefdesverhaal op deze manier van heel dichtbij. Vanzelfsprekend begeleidt de bekende muziek van Andrew Lloyd Webber het virtuele avontuur.

Voor aanvang van de achtbaanrit zetten bezoekers de VR-headset al op en kunnen ze zich vrij bewegen door de pré-show-ruimte, vóór de eigenlijke rit in de achtbaan. De fysieke omgeving is exact nagebootst in virtual reality. Daardoor kunnen bezoekers probleemloos instappen terwijl ze de VR-headset dragen. Hiervoor is de achtbaan uitgerust met een eigen station met aparte treinen, ultramoderne VR-headsets en koptelefoons die een meeslepende beleving garanderen. Tickets zijn verkrijgbaar voor 7 euro, bij de speciale ingang van Eurosat CanCan Coaster. Trailer: VEEJOY – ‘Eurosat Coastiality – The Phantom of the Opera’

Heropening achtbaan Alpenexpress met nieuwe VR-avonturen

De achtbaan Alpenexpress ‘Enzian’ (in het Oostenrijkse themagebied) wordt op 14 mei 2024 weer geopend, mét een nieuw VR-avontuur: ‘Fina & de Yomis’. Daarnaast zijn nog 6 andere verhalen te beleven. Nadat bezoekers zijn ingestapt, zetten zij de VR-headset op. Voordat de trein in beweging komt, gaat er een geanimeerde, fantastische 3D-wereld voor hen open. Daarna razen zij door adembenemende virtuele avonturen die zij niet snel zullen vergeten. Er zijn in totaal 7 verschillende avonturen beschikbaar waaruit bezoekers kunnen kiezen. Tickets zijn verkrijgbaar voor 3 euro, bij de ingang van de attractie.

Innovaties

Coastiality is slechts één voorbeeld van innovaties in Europa-Park. Coastiality is ontwikkeld door de dochterbedrijven VR Coaster, Mack Magic en MackOne. Je ziet nieuwe en innovatieve attracties en concepten altijd als eerste in Europa-Park. Coastiality vind je hier bijvoorbeeld al sinds 2013. Technieken worden uiteraard steeds verder doorontwikkeld. Houd je van innovaties? Dan zit je bij Europa-Park altijd goed.