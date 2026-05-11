Vakdag ‘Indoor recreatie en vakantieparken’ laat toekomst van leisuresector zien

De recreatiesector verandert in hoog tempo. Grenzen tussen dagrecreatie, verblijfsrecreatie en entertainment vervagen steeds verder en gasten verwachten meer beleving, comfort en onderscheidend vermogen dan ooit tevoren. Tegen die achtergrond organiseren Pleisureworld, BommelWereld en Marveld Recreatie op dinsdag 23 juni 2026 de vakdag ‘Indoor recreatie en vakantieparken’ — een inspirerende bijeenkomst voor professionals die vooruit willen kijken naar de volgende generatie leisureconcepten.

Centraal tijdens de vakdag staat de ontwikkeling van hybride recreatieconcepten waarin verblijf, attractie, storytelling en hospitality samenkomen. Waar vakantieparken vroeger vooral draaiden om accommodaties en faciliteiten, ontstaat nu een nieuwe markt waarin beleving het vertrekpunt vormt. Indoor attracties, thematisering, family entertainment centers en weer-onafhankelijke concepten spelen daarin een steeds belangrijkere rol.

Volgens de organisatoren is juist nu het moment aangebroken om anders te kijken naar de toekomst van recreatiebedrijven. Veranderend consumentengedrag, hogere verwachtingen rondom kwaliteit en beleving, toenemende concurrentie én de behoefte aan jaarrond exploitatie zorgen ervoor dat ondernemers nieuwe keuzes moeten maken. De traditionele scheiding tussen attractiepark en vakantiepark verdwijnt daarbij steeds meer.

De vakdag biedt bezoekers niet alleen inspiratie, maar vooral concrete inzichten vanuit de praktijk. Diverse experts en ondernemers delen hun visie op thema’s als investeringen, exploitatie, storytelling, positionering, rendement en gastbeleving. Onder de sprekers bevinden zich onder meer Edwin Bomers, Carolien Nederlof, Coen Bertens, Pieter Cornelis en Richard Otten — professionals die actief betrokken zijn bij innovatieve leisure- en recreatieprojecten in binnen- en buitenland.

Een belangrijk onderdeel van het programma vormt de exclusieve blik achter de schermen bij BommelWereld en Marveld Recreatie. Deelnemers krijgen inzicht in de strategische keuzes achter deze ontwikkelingen en zien hoe thematisering, indoor entertainment en verblijfsrecreatie elkaar kunnen versterken binnen één geïntegreerd concept. Daarmee biedt de bijeenkomst waardevolle praktijkvoorbeelden voor ondernemers die nadenken over uitbreiding, herpositionering of vernieuwing van hun eigen recreatiebedrijf.

Naast presentaties en rondleidingen is er ruimte voor workshops, kennisdeling en netwerken met professionals uit de recreatie-, leisure- en toerismesector. De organisatoren verwachten bezoekers uit uiteenlopende disciplines, variërend van vakantieparken en attractiebedrijven tot investeerders, gemeenten, ontwikkelaars en adviseurs.

De vakdag richt zich nadrukkelijk op professionals die willen begrijpen waar de recreatiemarkt zich de komende jaren naartoe ontwikkelt. Voor ondernemers die relevant willen blijven in een markt waarin beleving, onderscheidend vermogen en schaalbaarheid steeds belangrijker worden, biedt deze bijeenkomst inspiratie én strategische inzichten. Meer informatie over het programma en deelname is te vinden via Pleisureworld.