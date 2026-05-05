Kampeerders bepalen winnaars ACSI Awards 2026

Campingspecialist ACSI heeft de winnaars van de ACSI Awards 2026 bekendgemaakt. Kampeerders kozen Camping De Kleine Wolf uit het Overijsselse Stegeren tot beste camping van Nederland. In België werd Camping Goolderheide als winnaar gekozen. In totaal werden er in 24 Europese landen ACSI Awards uitgereikt.

Kampeerders uit heel Europa brachten de afgelopen maanden massaal hun stem uit en kozen in negen verschillende categorieën – waaronder ‘beste fietscamping’, ‘beste campingrestaurant’ en ‘meest hondvriendelijke camping’ – hun favoriete campings. In 24 landen rolde er ook een overall winnaar in de categorie ‘beste camping’ uit de bus. In totaal kwamen er bijna 100.000 stemmen binnen.

Kampeerprovincie Overijssel

Het is de vijfde keer dat campingspecialist ACSI de ACSI Awards uitreikt en dit jaar is vooral de provincie Overijssel goed vertegenwoordigd. Maar liefst vier winnaars – waaronder overall winnaar Camping De Kleine Wolf – komen uit deze provincie. Noord-Brabant huisvest twee winnaars, Gelderland, Noord-Holland, Drenthe en Limburg ieder één. In België werd Camping Goolderheide – vlak over de grens bij het Limburgse Weert – tot winnaar gekroond.

Nederlandse winnaars per categorie

Beste camping – Camping De Kleine Wolf in Stegeren (Overijssel)

in Stegeren (Overijssel) Beste camperplaatsen – Camping Diever in Diever (Drenthe)

in Diever (Drenthe) Beste fietscamping – Kampeerterrein Buitenduin in Schoorl (Noord-Holland)

in Schoorl (Noord-Holland) Meest hondvriendelijke camping – Camping Bij de Bronnen in Ootmarsum (Overijssel)

in Ootmarsum (Overijssel) Beste kleine, fijne camping – Minicamping de Reekens in Heusden (Noord-Brabant)

in Heusden (Noord-Brabant) Leukste camping voor kinderen – Camping Beerze Bulten in Beerze (Overijssel)

in Beerze (Overijssel) Camping met de mooiste ligging – Camping De Botkoel in Puth (Limburg)

in Puth (Limburg) Beste campingrestaurant – Camping De Witte Berg in Ootmarsum (Overijssel)

in Ootmarsum (Overijssel) Camping met het beste sanitair – Recreatiepark TerSpegelt in Eersel (Noord-Brabant)

in Eersel (Noord-Brabant) Mooiste campingzwembad – Camping De Pampel in Hoenderloo (Gelderland)

Trotse campingeigenaren

ACSI-directeur Ramon van Reine reikte de afgelopen weken op verschillende branchecongressen in Oostenrijk, Spanje en Denemarken al ACSI Awards uit. En onlangs verraste hij Camping De Kleine Wolf met hun prijs. “De overige awards en oorkondes worden uitgereikt door onze inspecteurs, die een onmisbaar onderdeel van ACSI vormen. Het blijft fantastisch om te zien dat zoveel fanatieke kampeerders uit heel Europa hun stem uitbrengen en hoe trots campingeigenaren zijn op de winst van een ACSI Award. Het is natuurlijk ook de ultieme beloning voor vaak jarenlange inzet en toewijding.”

Beste campings per land

Voor het bepalen van de winnaars hanteert ACSI een kiesdrempel en daarom is niet in elk land waar ACSI campings inspecteert in elke categorie een award uitgereikt. In 24 Europese landen is de titel ‘beste camping’ toegekend:

Nederland – Camping De Kleine Wolf (Stegeren)

België – Camping Goolderheide (Bocholt)

Luxemburg – hu Birkelt village (Larochette)

Duitsland – Camping Arterhof (Bad-Birnbach)

Frankrijk – Esterel Caravaning (Saint-Raphaël)

Spanje – Camping La Ballena Alegre Costa Brava (Sant Pere Pescador)

Italië – Union Lido (Cavallino)

Oostenrijk – Sportcamp Woferlgut (Bruck an der Großglocknerstraße)

Kroatië – Camping Bijela Uvala (Poreč)

Denemarken – Feddet Strand Resort (Faxe)

Zwitserland – Camping Aaregg (Brienz)

Slovenië – River Camping Bled (Lesce)

Portugal – Camping Yelloh! Village Algarve – Turiscampo (Luz)

Noorwegen – Gryta Camping (Olden)

Zweden – Böda Sand Beach Resort (Böda)

Verenigd Koninkrijk – Deepdale Camping (Burnham Deepdale)

Ierland – Killarney Flesk Caravan and Camping Park (Killarney)

Tsjechië – Camping Rožnov (Rožnov pod Radhoštěm)

Hongarije – Balatontourist Camping Naturist Berény (Balatonberény)

Griekenland – Camping Ionion Beach (Glífa)

Polen – Camp 66 (Ściegny)

Finland – Camping Silversand (Hanko)

Estland – Metsaluige Camping and Caravan Park (Kabli)

Albanië – Lake Shkodra Resort (Omarë)

Alle winnaars van een ACSI Award 2026 per categorie en per land zijn te raadplegen op www.acsi.eu/winners.