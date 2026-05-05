Winnende campings ACSI Awards Denemarken bekend

Tijdens de eerste editie van Camp Day Denmark – door ACSI, VisitDenmark en Destination Fyn georganiseerd op Kasteel Egeskov – heeft ACSI-directeur Ramon van Reine de Deense winnaars van de ACSI Awards 2026 bekendgemaakt. Feddet Strand Resort werd gekozen tot beste camping van Denemarken. Op 1 mei maakt ACSI alle overige Europese winnaars bekend.

De kampeerder kiest

Welke campings een ACSI Award winnen wordt bepaald door de kampeerder zelf. Zij konden de afgelopen maanden hun stem uitbrengen in negen verschillende categorieën. Door alle stemmen bij elkaar op te tellen werd er ook een overall winnaar gekozen. “Het is de vijfde keer dat we de ACSI Awards uitreiken en we zien het aantal stemmen jaarlijks groeien. Dit jaar kwamen er bijna 100.000 binnen van kampeerders uit heel Europa”, geeft Van Reine aan. “Dit maakt het voor campings heel erg eervol om te winnen.”

Uitreiking op Kasteel Egeskov

Speciaal voor de Deense campingbranche organiseerde ACSI in samenwerking met VisitDenmark en Destination Fyn de allereerste editie van Camp Day Denmark. De locatie, Kasteel Egeskov in Kværndrup, was even prachtig als treffend. In het kasteel is namelijk ook een Camping Outdoor Museum te vinden. Tijdens het event werden campinghouders bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het werkveld én werden de ACSI Awards uitgereikt.

In totaal werden er in Denemarken tien ACSI Awards uitgereikt. Alle winnaars ontvingen een kristallen award en een ingelijste oorkonde. Maar ook campinghouders die nét niet voldoende stemmen haalden, werden in het zonnetje gezet. “Zij ontvingen een Eervolle Vermelding en kunnen zich op die manier alsnog onderscheiden met deze verkiezing”, aldus Van Reine.

Onderstaand een overzicht van alle winnaars in Denemarken:

Feddet Strand Resort – Beste camping

– Beste camping Darum Camping – Beste kleine, fijne camping

– Beste kleine, fijne camping Grenaa Strand Camping – Leukste camping voor kinderen

– Leukste camping voor kinderen Nymindegab Camping – Mooiste campingzwembad

– Mooiste campingzwembad Bryrup Camping – Beste fietscamping

– Beste fietscamping Horsens City Camping – Beste camperplaatsen

– Beste camperplaatsen Ballum Camping – Meest hondvriendelijke camping

– Meest hondvriendelijke camping Skiveren Camping – Camping met de mooiste ligging

– Camping met de mooiste ligging Henne Strand Resort – Beste campingrestauant

– Beste campingrestauant Aarø Camping – Camping met het beste sanitair

De ACSI Awards worden ook in andere landen in Europa uitgereikt. Alle overige winnaars worden op 1 mei bekendgemaakt en zijn vanaf dat moment terug te vinden op acsi.eu/winners.