Van hoogtepunt naar hoogtepunt tijdens Nationale Sleepbootdagen

In een entourage van 180 sleepboten en 30 opduwers speelt zich van 10 tot en met 12 mei in Zwartsluis het meest sfeervolle maritieme evenement van Oost-Nederland af. Tijdens het Hemelvaartweekend worden in het waterrijke Zwartewaterdorp de Nationale Sleepbootdagen gehouden. Drie dagen vol hoogtepunten. Dat varieert van SluisPop tot de verlichte avondvaart en van de Nacht van Zwartsluis tot spectaculaire krachtwedstrijden op het water.



Sprookjesachtige taferelen

Zwartsluis is klaar voor de 14e editie van het evenement. In 1994 begonnen met enkele tientallen sleepboten en in een kleine 25 jaar gegroeid naar een tweejaarlijks evenement dat zich steeds opnieuw mag verheugen in vele tienduizenden toeschouwers. Het gevarieerde programma gekoppeld aan het sfeervolle evenemententerrein in het hart van het dorp, staat garant voor de succesformule. Het programma speelt zich af op zowel het water als de wal. De sleepboten en opduwers komen in actie in verschillende, vooral spectaculaire, onderdelen. Zoals trek-, kracht- en behendigheidswedstrijden. Maar ook in ‘sprookjesachtige’ taferelen, waarvan de verlichte vaart op de avond van Hemelvaartsdag het meest sprekende voorbeeld is.

Met beide benen op de wal

Op de wal is ook veel te beleven. Echte publiekstrekkers zijn SluisPop op Hemelvaartsdag en de Nacht van Zwartsluis op vrijdag. Dit jaar voegt de organisatie daar een stormachtige finale op zaterdagmiddag aan toe. Dan worden vanaf het achterdek van marineschip Argus door de cast van musical ‘Storm over Beulaeke’ de vocale hoogtepunten uit deze musical gebracht. SluisPop begint donderdagmiddag rond de klok van vier uur en gaat door tot een uur of acht. Dit keer met als optredende artiesten ANCORA en de entertainende band KaRAMbam. De Nacht van Zwartsluis begint al vroeg: op vrijdag vanaf 21.00 uur. Bij de lokale horecagelegenheden brengen meerdere bands dan vanaf verschillende podia een groots opgezet muziekprogramma.

Weerribben-Wieden

foto: Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis