Center Parcs wint twee Zoover Awards

Center Parcs heeft tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Zoover Awards twee prijzen in ontvangst mogen nemen. In de categorie bungalowaanbieder ontving Center Parcs de eerste prijs voor ‘populaire reisorganisatie’ en de derde prijs voor ‘de beste reisorganisatie’ met een 8,9.

Andres Neira de Back, Marketing Director van Center Parcs, is blij met de twee awards. “We zijn ontzettend trots op dit resultaat. De awards laten zien dat al onze inspanning door de gasten wordt gewaardeerd en daar doen wij elke dag onze uiterste best voor!” Elk jaar worden er tijdens de Zoover Awards prijzen uitgereikt aan de beste en populairste reisorganisaties van Nederland. De reisorganisaties maken kans op awards binnen verschillende categorieën. Klik hier voor informatie.