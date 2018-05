Walibi Holland en Fight cancer organiseren samen Rollercoaster Run

Op zaterdag 30 juni 2018 organiseren Walibi Holland en Fight cancer gezamenlijk de Rollercoaster Run. Het parcours van de run bestaat uit een route van vijf kilometer door het park van Walibi Holland, inclusief een rit in de achtbanen Lost Gravity en Goliath. De inschrijving voor de run is officieel geopend.

Deelnemers zamelen met deze run zoveel mogelijk geld in en maken op deze manier een vuist tegen kanker. De donaties gaan via Fight cancer/KWF Kankerbestrijding naar jonge, talentvolle onderzoekers. Met de organisatie van de Rollercoaster Run zetten Walibi Holland en Fight cancer zich in voor kankeronderzoek en –preventie. Mascha van Till, Directeur Walibi Holland: “Deze run is een toffe samenwerking tussen Walibi Holland en Fight cancer. Door de combi van onze achtbanen met een run kunnen we op een speciale manier geld inzamelen voor Fight cancer. Ik ben supertrots dat Walibi op deze manier een bijdrage kan leveren aan dit geweldige goede doel.” Limore Noach, Directeur Fight cancer: “1 op de 3 mensen krijgt kanker in zijn of haar leven. Dat is veel te veel! Onder het motto ‘Love life. Fight cancer’ past de Rollercoaster Run enorm goed bij deze doelgroep en uitstraling. Te gek om op deze wijze fun en goed doen te combineren.”



Over Fight cancer

Fight cancer werft fondsen voor onderzoek via KWF Kankerbestrijding en doet dit op een positieve en daadkrachtige wijze. Vanuit liefde voor het leven inspireert Fight zo veel mogelijk mensen om samen een vuist te maken tegen kanker. Hiertoe initieert en faciliteert Fight fondsenwervende activiteiten waar mensen een positieve emotie door beleven. Kijk voor meer informatie over Fight cancer en de onderzoekers op www.fightcancer.nl



Rollercoaster Run

Met de organisatie van de Rollercoaster Run gaan Walibi Holland en Fight cancer verder met de samenwerking welke vorig jaar is gestart. De unieke thrills van Walibi Holland worden in deze run gecombineerd met het goede doel. Inschrijven kan vanaf 1 mei via www.rollercoasterrun.nl.