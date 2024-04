Veel moois dichtbij huis, maar hoge prijs blijft een rol spelen

Nederland is dit jaar weer de favoriete bestemming voor de aankomende meivakantie. Van de vakantiegangers kiest 42 procent voor een vakantie in eigen land. Nederland past goed bij een kortere vakantie: de kust, bos en heide, maar ook historische steden en dorpen worden graag bezocht. Het liefst op de fiets. Hoge prijzen spelen nog steeds een rol, bijna 50 procent geeft aan dat dit invloed heeft op de plannen.

De grootste groep (33%) gaat een midweek op vakantie in eigen land, gevolgd door een week (26%) of een weekend (26%). Zij kiezen voor vakantie in Nederland omdat het goed past bij een kortere vakantie en er zijn veel mooie bestemmingen – als stad en natuur – binnen handbereik. Het overgrote deel gaat met de auto (87%) en een klein deel kiest voor het OV (7%).

De hoge prijzen hebben ook dit jaar invloed op de vakantieplannen. Daardoor kiezen vakantiegangers in Nederland om korter op vakantie te gaan, minder betaalde uitjes te ondernemen en minder uiteten te gaan. In vergelijking met voorgaande jaren geeft ruim een kwart aan dat zij minder uitgeven. Ruim een derde geeft hetzelfde uit deze meivakantie.

Voor de accommodatie betaalt bijna de helft maximaal 50 euro per persoon per dag. Aan activiteiten, eten en drinken besteedt het merendeel van de vakantiegangers zo’n 50 euro per persoon per dag. Een gezin met twee ouders en twee kinderen dat een midweek – 4 nachten en 5 dagen – op vakantie gaat in Nederland, is deze meivakantie tussen €700 en €2600 kwijt.

Limburg, Drenthe en Gelderland zijn de populairste provincies bij vakantiegangers. Zij kiezen voor een huisje, hotel/ B&B of kamperen met eigen middelen. Deze meivakantie pakt 53 procent de fiets. De eigen fiets gaat mee (30%) en van de vakantiegangers die dit niet doen, kiest alsnog 23 procent om een fiets ter plekke te huren.

Populaire steden Populaire dorpen

Amsterdam Giethoorn

Maastricht Volendam

Rotterdam Texel/De Koog

Utrecht Orvelte

Den Bosch Ootmarsum

Betaalde uitjes als museum, dierentuin en attractiepark staan bij veel Nederlanders op de planning deze meivakantie. Voor deze uitjes maakt 4 van de 10 gebruik van een kortingsactie. Verder gaan Nederlanders aankomende week veel de natuur in om te wandelen en te fietsen. Populaire gebieden daarvoor zijn de Noordzeekust, de Achterhoek, het Nationaalpark Drents Friese Wold, de Veluwe en Zuid-Limburg. Een stad of dorp bezoeken, uiteten en winkelen worden ook veel genoemd.

Een derde van de respondenten vindt duurzaamheid belangrijk. Zij scheiden afval, gebruiken vaker de fiets of kiezen voor een duurzame accommodatie.Het ANWB-onderzoek is een representatief, kwantitatief onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders vanaf 18 jaar en gehouden in april 2024. De onderzoekdoelgroep ‘vakantiegangers in Nederland’ gaat op vakantie tussen 27 april en 12 mei 2024.