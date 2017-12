Veluwecamping de Pampel nieuw in ANWB-lijst Europese Topcampings

De Pampel in Hoenderloo mag zich ANWB Topcamping noemen. De camping staat in de vernieuwde lijst van de ANWB. In totaal staan 180 campings op de lijst van ANWB Topcampings, waarvan er 47 in Nederland liggen. Een prachtig 5-decembercadeau heeft de familie Uithol van Veluwecamping De Pampel mogen ontvangen uit handen van de ANWB: Zij mogen hun camping vanaf nu officieel 5 sterren ANWB Topcamping noemen. “Een geweldig resultaat wat wij hebben behaald, kroon op ons werk. Investeren in unieke faciliteiten, klantvriendelijkheid en de uitdaging om onze gasten een unieke Veluwe-beleving te bieden werpt zijn vruchten af” aldus Uithol.

Bijzonder, uniek en passend in de omgeving

“Wij doen onze uiterste best om elk jaar een nieuwe investering in ons bedrijf te doen. Zo is een paar jaar geleden het zeer luxe sanitairgebouw ‘Saniplaza’ gebouwd. 2 jaar geleden is eveneens een nieuw, groot kinderbad gebouwd, geheel in Veluwe-thema. Ook zetten wij de afgelopen jaren in op bijzondere huuraccommodaties, waarbij rekening wordt gehouden met de ligging van ons bedrijf. Een van de voorbeelden is ons short stay concept: Slapen in een boomstam, een groot succes!” verteld Uithol enthousiast. Met het predicaat ANWB Topcamping ziet Uithol de toekomst met vertrouwen tegemoet voor zijn camping.