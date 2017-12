Zij staken, wij extra open!

Dinsdag 12 december wordt opnieuw gestaakt door de leraren. Maar geen zorgen! Miniworld gaat die dag extra open en zorgt voor een educatief en tegelijk leuk dagje uit voor de ouders en kinderen.

Tijdens de eerste staking op 5 oktober was Miniworld ook al eerder open gegaan. Die dag was het een drukte van jewelste en de respons was uitermate enthousiast. ‘Wat een goed initiatief’,’ klonk uit vele monden. De gratis speurtocht van ‘Leer je Stad Kennen’ werd gretig afgenomen en enthousiast ingevuld. ‘Dat wist ik helemaal niet’, hoorden wij van veel bezoekers, terwijl zij geboren en getogen Rotterdammers bleken te zijn. “De speurtocht is een leuke manier om aan de hand van onze miniatuurwereld bezoekers kennis te laten maken met de rijke historie van de stad Rotterdam”, aldus directeur Marc van Buren. “Bijvoorbeeld het verhaal van de orgelzolder achter de Breepleinkerk of het verhaal van de mariniers aan de hand van het Witte Huis, de Van Ghentkazerne en het Mariniersmuseum”. Ook op 12 december wordt deze speurtocht weer gratis uitgedeeld. En als die de vorige keer al gedaan was, kan ook gekozen worden voor de Havenspeurtocht. Kortom: dinsdag 12 december zorgt Miniworld in elk geval voor een goed en vooral leuk alternatief.