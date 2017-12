Ondernemer investeert miljoenen in Toverland

Attractiepart Toverland krijgt een facelift. Het park krijgt in 2018 een nieuwe achtbaan, het entreegebied wordt onder handen genomen en er komt een nieuwe thematerrein bij. Met de investering is een bedrag gemoeid van ca. 35 miljoen euro. Jean Gelissen, de ondernemer achter Toverland, hoopt dat door de uitbereiding het park jaarlijks meer dan 900.000 bezoekers gaat trekken. Op het complex wil hij ook, in een later stadium, een hotel gaan bouwen. Achtbaan Fenix, die in 2018 in gebruik zal worden genomen kost ruim 13 miljoen euro. De investering van 35 miljoen euro is mogelijk door een lening van de Rabobank: 6 miljoen euro, een achtergestelde lening bij provincie Limburg, eigen middelen van Gelissen Group en uitgifte van bedrijfsleningen. Twee keer is Toverland succesvol geweest in het aantrekken van geld van particulieren: in 2017 4 miljoen euro met bedrijfsobligaties en onlangs nog 6 miljoen euro. het is de bedoeling dat door de uitbreiding de omzet van Toverland en Gepla zal klimmen naar 40 miljoen euro. In 2017 werden de boeken gesloten met een omzet van 30 miljoen euro en een nettowinst van 1,3 miljoen euro.

Gelissen droom al jaren van de bouw van een groter pretpark: Nature WonderWorld. Dat park moet wat betreft omvang en bezoekersaantallen gaan wedijveren met De Efteling. Het park zou moeten worden gebouwd in een steengroeve in de Oostelijke Mijnstreek in het zuiden van Limburg. De bouw zou 725 miljoen euro gaan kosten. In het park zouden onder meer Victoria Falls, de Grand Canyon en het Groot Barrièrerif worden nagebootst. Sinds 2010 is Gelissen bezig steun te vinden voor zijn droom, het park moet verrijzen in de gemeente Brunssum op 125 hectare. de plannen moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Brunssum. zowel de gemeente als de provincie zou financieel moeten bijdragen aan het project.

