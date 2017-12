Genomineerd voor het leukste Uitje van Nederland 2018

Tien uitjes zijn in de race voor de titel ‘Leukste uitje van Nederland 2018’. Tijdens de ANWB-verkiezing voor het leukste uitje brachten ANWB-leden in totaal 100.000 stemmen uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel voor de landelijke als provinciale verkiezing. Nieuw dit jaar is de categorie ‘Leukste uitje over de grens’. Wie de winnaars zijn wordt bekend gemaakt op dinsdag 9 januari 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.



De top 10 van genomineerde uitjes ( in willekeurige volgorde):

Attractiepark Toverland in Sevenum Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem Dierenpark Amersfoort in Amersfoort Diergaarde Blijdorp in Rotterdam Efteling in Kaatsheuvel GaiaZOO in Kerkrade Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem Ouwehands Dierenpark in Rhenen Rijksmuseum in Amsterdam Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek

De ANWB organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje’ voor de achtste keer. Vorig jaar werd de Efteling het ‘Leukste uitje van Nederland’.

De top 10 van genomineerde uitjes over de grens (in willekeurige volgorde):

Antwerpen ZOO in Antwerpen Bobbejaanland in Kasterlee Disneyland Paris in Marne la Vallee Europa-Park in Rust Legoland Billund in Billund Movie Park Germany in Bottrop Phantasialand in Bruhl Plopsaland De Panne in Adinkerke Puy du Fou in Les Epesses Wunderland Kalkar in Kalkar

Kijk op anwb.nl/leuksteuitje voor een overzicht van alle genomineerden in de verkiezing van het ‘Leukste uitje’.

De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB. Op anwb.nl/landvananwb zijn duizenden verrassende dagjes uit te vinden. Dankzij de inbreng van bezoekers is en blijft het Land van ANWB dé plek waar iedereen in Nederland het perfecte dagje erop uit, avondje uit of weekendje weg vindt

foto: De Efteling.