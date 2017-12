De Hoge Veluwe wint Europese prijs voor biodiversiteit

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft de Belleuropa Award gewonnen, een Europese prijs voor het wildpark met de beste beheerde biodiversiteit.Het Park van 5.400 hectare is cruciaal voor het Europese Natura 2000-netwerk. Door zorgvuldig en systematisch te werk te gaan, heeft het een grote diversiteit aan leefomgevingen, die samen vele beschermde soorten zoals de klokjesgentiaan, de boommarter en de zandzegge huisvesten. Daarnaast bevordert het Park de biodiversiteit door het functioneren van ecosystemen te herstellen. In de periode van 2013 tot 2016 heeft het Park bijvoorbeeld vele natte gebieden hersteld, en recent is het begonnen met het bevorderen van het bodemleven door steenmeel toe te voegen.Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlement) overhandigde de Belleuropa Award van de Europese Landeigenaren Organisatie (ELO) in Brussel aan de directeur van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Seger baron van Voorst tot Voorst.Het Nederlandse park werd gekozen uit 300 landgoederen in de Europese Unie.“De Hoge Veluwe werkt geweldig goed samen met boeren, vakantieparken, overheden en jagers”, stelde Annie Schreijer-Pierik. “Het is heel knap dat het Park open blijft voor ruim een half miljoen bezoekers per jaar, ondanks de enorme inspanningen voor de natuurbescherming.”De uitreiking vond plaats bij een EU-biodiversiteitsconferentie van Annie Schreijer-Pierik als secretaris-generaal van de Intergroep van Europarlementsleden voor Biodiversiteit, Platteland en Jacht. Bij de conferentie spraken diverse deskundigen van de Europese Commissie, WNF en ELO over de kansen voor de soortenrijkdom binnen het vernieuwde Europese landbouwbeleid.Directeur Van Voorst tot Voorst zei zeer vereerd te zijn met de prijs. Hij noemde het een erkenning voor de inspanningen van zijn medewerkers van De Hoge Veluwe voor het behoud van de soortenrijkdom.