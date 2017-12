Nederland met 47 campings in ANWB-lijst van Europese Top campings

Precies 180 campings in Europa mogen zich ANWB Top camping 2018 noemen. Van de 180 liggen er liefst 47 in Nederland. Daarvan zijn er vijf nieuw in de lijst. ANWB Top camping is het predicaat voor campings die de maximale score van 5 sterren halen bij de ANWB campinginspectie. Deze campings behoren tot de beste campings van Europa en blinken uit in kwaliteit.

Als enige partij in Nederland voert de ANWB volledig onafhankelijke campinginspecties uit in Europa. Ook dit jaar werden weer 2000 campings geïnspecteerd. De inspecteurs beoordelen op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels & horeca. Omdat veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden telt dit zwaarder mee in de eindscore. De score van een camping wordt weergegeven in sterren. Campings met 3 sterren of meer krijgen het predicaat ANWB Erkende camping. Het maximaal haalbare is 5 sterren. Campings met deze score krijgen het predicaat ANWB Top camping. Ze hebben prachtig sanitair, een geweldig terrein en veel voorzieningen. Onder de 180 Europese ANWB Top campings zijn er maar liefst 47 in Nederland. Het kwaliteitsniveau van Nederlandse campings is hoog. Alle ANWB Erkende en ANWB Top campings zijn te vinden op www.anwbcamping.nl



(Vet is nieuw in 2018)

Naam Camping Plaats

Ardoer Camping Westhove Aagtekerke

Ardoer Comfortcamping Scheldeoord Baarland

Vrijetijdspark Beerze Bulten Beerze

Camping De Paal Bergeijk

Molecaten Park Flevostrand Biddinghuizen

Ardoer Camping Ginsterveld Burgh Haamstede

Ardoer Camping Tempelhof Callantsoog

Vakantiepark De Krim De Cocksdorp

Camping De Papillon Denekamp

Camping It Wiid Earnewâld

Camping TerSpegelt Eersel

Camping De Wildhoeve Emst

Ardoer Camping De Haeghehorst Ermelo

Recreatiecentrum De Paalberg Ermelo

Marveld Recreatie Groenlo

Landgoed De Berenkuil Grolloo

Ardoer Vakantiepark ‘t Rheezerwold Heemserveen

Recreatiecentrum De Vogel Hengstdijk

Camping De Pampel Hoenderloo

Molecaten Park Bosbad Hoeven Hoeven

Vakantiecentrum De Fruithof Klijndijk

Vakantiepark De Kuilart Koudum

Camping Lauwersoog Lauwersoog

Vakantiepark De Luttenberg Luttenberg

Camping Zonneweelde Nieuwvliet

Ardoer Camping De Noetselerberg Nijverdal

Camping De Koeksebelt Ommen

Ardoer Camping De Pekelinge Oostkapelle

Familievakantiepark Krieghuusbelten Raalte

Ardoer Camping De Wijde Blick Renesse

Ardoer Camping Julianahoeve Renesse

Ardoer Strandpark De Zeeuwse Kust Renesse

Camping De Molenhof Reutum

Camping ‘t Veld Rheeze

Kampeerdorp De Zandstuve Rheeze

Sprookjescamping De Vechtstreek Rheeze

Vakantiepark Het Stoetenslagh Rheezerveen

Camping De Leistert Roggel

Recreatiecentrum De Schatberg Sevenum

Camping De Kleine Wolf Stegeren

Vakantiepark Bergumermeer Sumar

Campingpark De Bongerd Tuitjenhorn

Ardoer Vakantiepark Ackersate Voorthuizen

Kampeerpark De Boshoek Voorthuizen

Vakantiepark Leukermeer Well

Vakantiepark De Twee Bruggen Winterswijk Miste

Vakantiepark Mölke Zuna

Foto: Beerze Bulten