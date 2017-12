De Schatberg in Sevenum: Mantelzorgvriendelijke werkgever!

Enige tijd geleden heeft de gemeente Horst aan de Maas het predicaat ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ in ontvangst mogen nemen. Op 23 november werd het stokje in de vorm van een mantel overgedragen aan De Schatberg in Sevenum. Het vakantiepark spreekt hiermee de intentie uit om ook voor het predicaat mantelzorgvriendelijke werkgever te gaan. Ronald Hoppzak, eigenaar van De Schatberg, ontving de mantel uit handen van gemeentesecretaris Hans van der Noordt van gemeente Horst aan de Maas.

Werk combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaak van de wereld!

Steeds meer mensen combineren mantelzorg met werk. Een op de acht werknemers zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers ervaart problemen met de combinatie van werk en zorgtaken en loopt een (groot) risico uit te vallen door ziekte, oververmoeidheid of stress. Het type werk, het aantal uren dat men werkt en de intensiteit van de mantelzorgtaken zijn van grote invloed op de mogelijkheid om mantelzorg in combinatie met werk te kunnen verrichten. Soms gaat men er financieel op achteruit omdat er extra kosten gemaakt worden of men verliest inkomen door het wegvallen van betaald werk. Werkgevers hebben ook een belang om samen met de medewerker overbelasting te voorkomen. Naast het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen levert de ondersteuning voor de werkgever een bijdrage aan de groei naar een duurzame vitale onderneming.