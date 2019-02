Mañana Mañana heeft een nieuw motto: Ver weg van de grijze massa. Het festival speelt zich namelijk af rond een sprookjesachtig kasteel in de betoverend mooie natuur van Vorden. Hier geen grijze Vinex-wijken, files en hokjesgeest maar levendige natuur, kleurrijke aankleding en vrijheid voor bezoekers. Daarnaast betekent het ook: de inhoud van het hersenpannetje, de grijze massa, tijdelijk vrijaf geven. Ook qua programmering blijft Mañana Mañana ver weg van de gebaande paden. Uitbundig dansen of aandachtig luisteren, het kan hier allemaal. Bij zeven podia draait het om bijzonder theater, workshops en nieuwe, verrassende muziek van (inter)nationale artiesten en ‘upcoming’ bands. Dankzij de locatie, Kasteel Vorden & Landgoed Vorden, onderscheidt Mañana Mañana zich van andere festivals die Nederland rijk is. Door het kleinschalige en toegankelijke karakter, de originele horecaconcepten en de vrijheid voor bezoekers is Mañana Mañana een nog onontdekte en eigengereide toevoeging aan het festivallandschap. De vrijheid en het vertrouwen in bezoekers wordt bestempeld door onder andere de zelftap. Hier kunnen mensen hun eigen biertje tappen in ruil voor een muntje in de melkbus. Ook bijzonder: de geringe hoeveelheid hekken. Er staan er wel wat, maar een stuk minder dan bij andere festivals. Touwen met paaltjes geven aan waar het festivalterrein stopt en de rest van de wereld begint. Mañana Mañana vindt plaats van 13 tot en met 16 juni 2019 en iedereen die de magie aandurft is van harte welkom!

foto: Jeroen Roest