VisitTwente kiest in Corona tijd niet voor influencer, maar cowfluencer

Nu we allemaal thuis zitten, is de schoonheid van Twente meer dan ooit verscholen. Om via social media tóch wat mooie stukjes van Twente te laten zien heeft VisitTwente.nl Liesje22 uitgenodigd. ’s Werelds eerste cowfluencer, oftewel koe-influencer. Want er is natuurlijk een groep oer-Hollanders die wél naar buiten mocht laatst.

Quirine ter Haar, merkleider Twente Marketing: “Waar de hele wereld in lock-down zit, zie je op steeds meer plekken dat dieren de stad overnemen. Plekken waar ze normaal gesproken niet komen. Ook Liesje22 raakte nieuwsgierig naar wat Twente nog meer te bieden heeft dan het weiland. Waar we normaal influencers op bezoek krijgen in de regio, hebben we nu een speciaal programma voor Liesje22 gemaakt. Zo kunnen we, via haar, onze volgers toch de regio laten zien. Met als oproep: nu nog even binnen blijven, maar straks weer #tijdzatintwente.”

Instagram take-over

Liesje22 neemt het Twentse Instagram-account de komende 3 weken over en neemt de volgers mee in haar avontuur. Iedere dag worden beelden geplaatst waarop Liesje22 te zien is bij een highlight van Twente. De KPI’s liggen op bereik en engagement. Mooie, verrassende en soms ludieke beelden vullen de tijdlijn. De social campagne wordt via paid promotion weggezet onder meer op de tijdlijn en stories van Instagram als ook op Facebook. Middels remarketing worden bezoekers verwezen naar de reisverslagen van Liesje22 op visittwente.nl en opgeroepen het Instagram-account te volgen. De foto’s zijn geschoten door natuur Instagrammer en Tukker Vincent Croce. De Instagram take-over is een samenwerking tussen destinatiemarketing organisatie Twente Marketing, onderdeel van MarketingOost, en reclamebureau Lemon Scented Tea. Volg Liesje22 de komende weken via #tijdzatintwente op Instagram en Facebook. Klik hier voor meer informatie.