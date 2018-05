Volledig zelfvoorzienende eco-lodges op de Kabbelaarsbank

Er is veel aandacht voor de mondiale opwarming en de effecten op het klimaat. Ook in de toeristische sector valt nog veel te verbeteren als het gaat om het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid. GreenHuus heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een duurzame oplossing voor de recreatiesector. Het gaat hierbij om autarkische systemen, gecombineerd met een biobased en circulair ontwerp. Het resultaat is een volledig zelfvoorzienende eco-lodge met een aantrekkelijk design, genaamd GreenHuus. Het eerste project bestaat uit 30 GreenHuusjes en een compact centrumgebouw, gesitueerd in een bijna 9 hectare groot natuurgebied aan het Grevelingenmeer; de Kabbelaarsbank.

Autarkisch, biobased en circulair

GreenHuus heeft een eigentijds ontwerp en gaat door het gebruik van natuurlijke materialen op in haar natuurlijke omgeving. Het glas aan de voorkant verschaft een mooi uitzicht en de verhoogde veranda is eveneens kenmerkend. De lodge is volledig zelfvoorzienend en geschikt voor 4 personen. In GreenHuus is een mix van lowtech en bewezen hightech kennis verwerkt. Het is een voor Nederland uniek recreatieconcept dat volledig autarkisch, biobased en circulair is. Water wordt zo min mogelijk gebruikt. De speciale kranen hebben een bijzonder laag verbruik en de douche biedt middels een circulatiesysteem een besparing van wel 90%. Elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Warmte komt ook van de zon door gebruik te maken van speciale nano-vacuum collectoren op het dak. Alle autarkische systemen zijn beproefd en werken optimaal met elkaar samen, zodat er geen energie verloren gaat.

Natuurlijke omgeving

De locatie van GreenHuus Kabelaarsbank betreft een voormalige zandplaat, halverwege de 6 kilometer lange Brouwersdam. Op de Kabbelaarsbank is door de jaren heen een gevarieerd natuurgebied ontstaan. Er zal nieuwe natuur toegevoegd worden, gericht op duurzaamheid.

De eco-lodges worden geplaatst op 50 tot 80 meter afstand van elkaar, waardoor er een enorm gevoel van vrijheid ontstaat. GreenHuus Kabbelaarsbank wordt een plek om te onthaasten, waar je kunt dagdromen, en weg bent van de dagelijkse patronen en drukte. Omdat GreenHuus Kabbelaarsbank direct grenst aan het Grevelingenmeer, is natuurlijk zwemwater van een uitstekende kwaliteit met een zandstrand binnen handbereik. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan in het gebied. Tussen de lodges worden alleen half verharde paden van schelpen of gras aangelegd. Zo blijft het een natuurrijke en rustige plek. De locatie (Middelplaat, Ouddorp) is op zaterdag 19 mei a.s. geopend voor belangstellenden tussen 11.00 en 16.00 uur. Klik hier voor informatie.