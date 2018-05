Vertel ons jouw mooiste tuinverhaal

Iedereen maakt wel eens iets geks, aardigs, vrolijks of ontroerends mee. Vaak gebeuren die dingen ook in de eigen achtertuin of die van een ander. Een liefdesverklaring, een aanzoek, een bekentenis, een herinnering of een gebeurtenis waarbij veel werd gelachen of juist verdriet werd gedeeld. We zijn op zoek naar die verhalen om ze vervolgens te kunnen delen met andere tuinvrienden.

We willen met die verhalen laten zien dat de tuin meer met mensen doet dan alleen maar de plek is om te genieten van het groen en de zon. Een mooie tuin maakt meer los dan je denkt, mensen veranderen en worden er gelukkig door. Voor ons staat ook vast dat ‘mooie mensen’ en ‘mooie tuinen’ onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als je jouw verhaal met ons zou willen delen en vervolgens misschien wel met heel Nederland, stuur ons dan jouw verhaal in via www.appeltern.nl/tuinverhalen. We kiezen de mooiste uit en laten die vanaf 16 juni lezen in ons park! Later zouden we de verhalen voor de eeuwigheid willen bewaren op onze website met eventuele doorlink naar je eigen pagina. We weten natuurlijk dat tuinliefhebbers van nature bescheiden zijn en zeker niet willen gaan voor roem of bekendheid. Daar gaat het ons ook niet om.. we ondernemen deze actie omdat we er van overtuigd zijn dat jouw (Tuingeluk)verhaal voor anderen heel veel kan betekenen. Als je wil kun je jouw verhalen ook anoniem met ons delen. De Tuinen van Appeltern is op zoek naar leuke tuinverhalen, de inzenders van de tien mooiste tuinverhalen ontvangen een jaarkaart voor twee personen t.w.v. €60,00!

Kijk voor meer informatie of voor het inzenden van jouw mooiste tuinverhaal op: www.appeltern.nl/tuinverhalen

✅ SPELREGELS TUINVERHALEN 2018

– Jouw tuinverhaal dient uiterlijk maandag 4 juni 2018 toegestuurd te zijn;

– Winnaars worden bekend gemaakt op woensdag 6 juni;

– Winnaars worden uitgekozen door onze directeur Ben van Ooijen

– Ingevulde gegevens worden enkel gebruikt voor deze actie.