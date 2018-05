Domburg: internationale ontmoeting van gezondheidsprofessionals

Van 23 t/m 25 mei a.s. is Domburg gastheer voor het European Spas Association congres. Hét jaarlijks terugkerende internationale congres op het gebied van wellness, vitaliteit en gezondheid. Tijdens dit driedaagse evenement komen top professionals en vertegenwoordigers uit 20 Europese landen in de badplaats samen.

Burgemeester Rob van der Zwaag is er veel aan gelegen Domburg weer op de gezondheidskaart te zetten. ,,Dit congres wordt voor het eerst in Nederland gehouden. We laten onze Europese gasten kennis maken met het verblijf aan de Zeeuwse kust. De ambitie is om ons gekwalificeerd aanbod op het gebied van vitaliteit en gastvrijheid in een bijzondere omgeving direct aan de zee, te etaleren. Hiermee willen we Zeeland op de kaart zetten in de hoop dat de gasten op een later tijdstip bij ons terugkeren.”

Congres

Op donderdag 24 mei start het officiële ESPA programma met toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland. Zij delen hoogwaardige kennis in relatie tot gezondheid en toerisme. Zo laat topsporter Dennis Spronk de gasten kennis maken met de resultaten van een gezonde leefstijl in combinatie met een plantendieet. Daarnaast deelt Claudia Wagner van FIT reizen, de grootste internationale touroperator van wellnessreizen, haar kennis op het gebied van trends en ontwikkelingen. Verder houdt de Duitse Dr. Karin Lehmann een lezing over het eerste officiële therapeutische bos in Europa. Daarnaast is er een interessante lezing over de groeiende markt uit China en wat voor kansen dit biedt voor de spa- en wellnesscentra in Europa. Op speciaal verzoek kunnen participanten uit Nederland er ook voor kiezen om alleen op donderdag deel te nemen aan het programma. Meer informatie over het congres en het programma is te vinden op: www.espacongress.eu

European Spas Association

De European Spas Association (ESPA) is een overkoepelende organisatie die in 1995 werd opgericht en sindsdien meer dan 2000 medische spa’s en kuuroorden uit 20 Europese landen vertegenwoordigt. De algemene doelstelling van de European Spas Association is het promoten van natuurlijke remedies op basis van mineraalwater, landschap en klimaat voor gezondheidsdoeleinden. Bijvoorbeeld als onderdeel van curatieve zorg of als preventieve aanpak om welzijn en een gezonde levensstijl te bevorderen.