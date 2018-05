Nieuw toerfietsnetwerk geeft ruimte aan sportieve fietser

600 kilometer aan routes voor de sportieve fietser in Overijssel. Gedeputeerde Eddy van Hijum onthulde voorafgaand aan de Ronde van Overijssel het eerste routebordje voor het Toerfietsnetwerk. Daarmee heeft de provincie een landelijke primeur. Initiator is de stichting ‘365 dagen fietsen in Overijssel’, die de realisatie van zes uitdagende en aantrekkelijke routes coördineert. De eerste route leidt de fietser over de Sallandse Heuvelrug. Theo de Rooij, voormalig professioneel wielrenner en ploegleider, is als programmaleider van ‘365 dagen fietsen’ het gezicht van de organisatie. Hij benadrukt het belang van het toerfietsnetwerk: “Nederland telt ruim 1,2 miljoen sportieve fietsers. Dat botst regelmatig op drukke en smalle fietspaden met de ‘gewone’ fietser, in letterlijke en figuurlijke zin. Met deze bewegwijzerde routes halen we beide groepen uit elkaar: we geven ruimte aan de snelle fietser en verminderen het aantal knelpunten.”

Sallands Steilste

Uiteindelijk worden zes routes ontwikkeld, ieder met een lengte van 80-110 kilometer. De eerste route wordt medio 2018 opgeleverd. 98 kilometer over de Sallandse Heuvelrug, met een aantal flinke kuitenbijters. De Rooij: “Belangrijk onderdeel van onze aanpak is dat we de routes ontwikkelen samen met lokale wielerclubs. Zij weten welke wegen niet mogen ontbreken in de route en waar onveilige situaties kunnen ontstaan. Met de Lemelerberg, de weg over de Sallandse Heuvelrug en Archemerberg in ‘Sallands Steilste’ kunnen de liefhebbers van de eerste route de benen flink testen.”

Fiets centraal

De Rooij verwacht dat alle routes eind 2019 zijn gerealiseerd. Daarnaast is 365 dagen fietsen in Overijssel betrokken bij meerdere fietsprojecten in de provincie. “Overijsselaars fietsen het meest van alle Nederlanders, fietsen zit in ons DNA. We kunnen echter nog veel meer bereiken. Inmiddels zijn projecten gestart die betrekking hebben op mobiliteit, gezondheid en de vrijetijdseconomie. Kortom, fietsen werkt!”

bronvermelding: Ronde van Overijssel