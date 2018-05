PISCINE GLOBAL EUROPE 2018

De Piscine Global Europe, de internationale vakbeurs voor zwembaden en spa’s, vindt dit jaar plaats van 13 t/m 16 november 2018 in Eurexpo Lyon, Frankrijk. Tijdens de aankomende beurseditie slaat de vakbeurs een nieuwe weg in waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar lifestyle, design en innovatie. Met ruim 18.000 verwachte Franse en internationale bezoekers vormt de Piscine Global Europe dit jaar weer een bijzonder trefpunt voor alle professionals van de mondiale zwembad- en spabranche.

Het zwembad vormt een unieke leefruimte met aandacht voor de laatste woondecoratietrends en nieuwe ontwikkelingen die inspelen op de behoeften van gebruikers. Kleuren, materialen, vormgeving, inrichting,… In 2018 gaat zwembaddesign hand in hand met lifestyle en innovatie. De meest kenmerkende trends van het seizoen 2018 staan in de schijnwerpers tijdens de aankomende beurseditie van de Piscine Global Europe.

DONKERE KLEUREN

De focus van zwembadontwerpers gaat dit jaar uit naar donkere kleuren die een geraffineerde uitstraling geven aan het zwembad. Zwart, lichtgrijs, donkergrijs: de coatings weerspiegelen het water en wekken de indruk om midden in een rivier te zwemmen. Het moderne en eigentijdse design komt soms overeen met de populaire industriële stijl. Vanuit technisch oogpunt nemen deze grijze en zwarte kleuren de vorm aan van minerale coatings of marmeren kristallen, duurzame en comfortabele materialen.

NIEUWE MATERIALEN

Gewaxt beton, coatings… De afwerking diversifieert en innoveert om gepersonaliseerde settings te creëren. Het zwembad versmelt met haar omgeving. Natuurlijke afwerking, zoals hout of steen, is veelgevraagd en vormt een reële esthetische meerwaarde, met name bij inpandige zwembaden van oude huizen. Of het nu gaat om coatings, de randen of de omgeving van het zwembad, het design is verfijnd en edele materialen worden gebruikt.

KLEINE ZWEMBADEN

De tijd van grote zwembaden is voorbij. In 2018 is er vraag naar gepersonaliseerde zwembaden die kunnen worden aangepast aan het terrein. Het zwembad is een unieke leefruimte geworden in plaats van een praktische zwemruimte. Grote zwembaden verdwijnen (moeilijk schoon te houden, te veel water om te vullen, filteren, behandelen, verwarmen) ten gunste van kleinere zwembaden. Specifieke afmetingen, zoals bijvoorbeeld mini-bassins, geven de tuin een gezellig en stijlvol design.

MULTIFUNCTIONELE INRICHTING

Het zwembad vormt een plek om samen te komen en zich te vermaken. In 2018 is betekent deze ‘loungeruimte’ een moment van ontspanning (pool house, buitenkeuken, sparuimte,…). Comfort staat voorop, met gezellige zitplaatsen en comfortabele kussens. Gezien de kleine tuinoppervlaktes, zijn tuinmeubelen ingenieus en multifunctioneel. Fabrikanten presenteren modellen die kunnen transformeren: een kruk wordt tafeltje, een ligstoel wordt zitbank… Ruimtewinst is belangrijk, zonder afbreuk te doen aan het design.

Een compleet aanbod van deze innovatieve producten en trends wordt gepresenteerd op de Piscine Global Europe, in Lyon-Eurexpo, van 13 t/m 16 november 2018. Klik hier voor informatie.