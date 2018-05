Drie generatie vakanties dé manier om familiebanden te versterken

Ruim een kwart van de Nederlanders zegt dat hun kleinkinderen liever met opa en oma en hun ouders op vakantie gaan dan dat zij een nieuwe spelcomputer cadeau krijgen. Dat is één van de opvallende conclusies uit een onderzoek dat Center Parcs door Direct Research heeft laten verrichten. Drie generatie vakanties worden beschouwd als dé manier om meer tijd met elkaar door te brengen en de familiebanden te versterken. Center Parcs presenteert de resultaten vandaag naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin, dat 25 jaar geleden werd uitgeroepen door de Verenigde Naties. Deze dag staat in het teken van het belang van sterke familiebanden voor de samenleving.

Het is herkenbaar voor vele ouders: met overvolle agenda’s en allerlei verplichtingen zeggen we uit automatisme vaker ‘nee’ dan we zouden willen tegen onze kinderen. Gemiddeld wel 27 keer per dag. Vaak omdat we bezig zijn met andere dingen zoals de telefoon, een drukke baan of andere dagelijkse beslommeringen. En ook de opa’s en oma’s van vandaag zijn actief en ondernemend. Tijd voor elkaar vrijmaken, is dus lang niet altijd vanzelfsprekend, terwijl veel mensen een hechte familieband juist zo waardevol vinden. Zo geeft ruim twee derde van de respondenten aan dat meer tijd met elkaar doorbrengen de belangrijkste aanleiding is om met drie generaties op vakantie te gaan. Dit is aanzienlijk meer dan 10 jaar geleden toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. Ruim de helft (56 procent) zegt dan ook tijdens een vakantie alles samen te doen.

Het ultieme familievakantiegevoel

Andres Neira de Back, Marketing Director Center Parcs Europe: “Bij Center Parcs werken wij al jaren aan het creëren van het ultieme vakantiegevoel voor de hele familie om zo meer tijd met elkaar door te brengen. Onze parken zijn dan ook de ideale plek om samen te zijn; alles om jong en oud een unieke ervaring te geven, op één plek. Voor iedereen is er iets te doen.”

