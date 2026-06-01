Vooraankondiging: Inspiratietour naar Salon Atlantica en Puy du Fou in oktober 2026

Van 6 tot en met 10 oktober 2026 organiseert Pleisureworld i.s.m. Hiswa-Recron een exclusieve inspiratiereis naar de Franse westkust, waarbij vakbeurs Salon Atlantica, innovatieve recreatiebedrijven in de Vendée én het internationaal gelauwerde themapark Puy du Fou centraal staan. De VIP-tour richt zich op ondernemers, managers en professionals uit de leisure-, recreatie- en hospitalitysector die inspiratie willen opdoen op het gebied van conceptontwikkeling, gastbeleving en toekomstbestendige recreatie.

De meerdaagse reis combineert inhoudelijke verdieping met praktijkbezoeken en internationale trends. Op het programma staan bezoeken aan toonaangevende campings en leisureconcepten aan de Atlantische kust, deelname aan de vakbeurs Salon Atlantica en een uitgebreid bezoek aan Puy du Fou. Dit park wordt wereldwijd geroemd vanwege de spectaculaire live-shows, grootschalige storytelling en innovatieve totaalbeleving waarin geschiedenis tot leven komt met honderden acteurs, paarden en indrukwekkende special effects.

De reis speelt in op de groeiende behoefte binnen de leisuresector aan fysieke ontmoeting, inspiratie en kennisdeling. Eerdere inspiratietours van Pleisureworld en partners trokken veel belangstelling en waren in korte tijd volgeboekt. Volgens Richard Otten, sinds 1 januari de nieuwe eigenaar van Pleisureworld, groeit vooral de behoefte aan praktijkgerichte ontmoetingen waarbij ondernemers direct kunnen leren van innovatieve concepten en succesvolle exploitatiemodellen.

Naast de inhoudelijke bezoeken biedt de tour volop gelegenheid voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit de branche. De combinatie van recreatie, entertainment, hospitality en experience design maakt de reis relevant voor uiteenlopende disciplines binnen de sector.

De reis vindt plaats van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 oktober 2026. Er wordt gereisd per trein van Rotterdam naar Nantes. De organisatie meldt dat het definitieve programma nog verder wordt uitgewerkt, maar dat de contouren nu al wijzen op een inspirerende mix van innovatie, leisuretrends en beleving. Voor vroege inschrijvers geldt een early bird-tarief van €1.975,-. Meer informatie en aanmelden via Pleisureworld.