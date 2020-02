Warmetruiendag: Roompot zet morgen verwarming 2°C lager

Morgen zetten heel wat bedrijven de verwarming een graad lager. Het is dan Warmetruiendag. Omdat de CO2-voetafdruk van het nieuwe hoofdkantoor al zo laag is, draait Roompot de thermostaat die dag niet een maar twee graden lager. Elk jaar gaat het Klimaatverbond Nederland energieverspilling te lijf met de grootste klimaatactie van Nederland: Warmetruiendag. Dit jaar vindt de 14de editie van de Warmetruiendag plaats op vrijdag 7 februari 2020. Heel wat bedrijven en gezinnen doen er aan mee. Door die dag de verwarming een graad lager te zetten en een extra warme trui aan te trekken, verlaagt Nederland het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 6% per graad. Als heel Nederland die dag een graad lager zou stoken, zou men samen 6,3 miljoen kilo CO2 minder uitstoten.

CO2 – MVO-pijler van Roompot

Roompot is erg gevoelig voor de uitstoot van CO2 en de impact die het hier als bedrijf op heeft. Het verminderen van zijn CO2-voetafdruk is daarom ook een van de 3 pijlers van zijn MVO-beleid. Om die reden opende het in 2019 het resort Water Village, zijn eerste gasloze vakantiepark dat via zonnepanelen ook duurzame energie opwekt. Ook bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Goes in 2018 en 2019 schonken Roompot en alle bedrijven die bij de bouw waren betrokken veel aandacht aan de duurzaamheid van het gebouw. Dankzij al die inspanningen is het nieuwe hoofdkantoor nu al A++ gecertificeerd, terwijl nog een aanvraag voor de installatie van zonnepanelen loopt. Naast de vele initiatieven van medewerkers om de CO2-uistoot van Roompot te beperken, levert het bedrijf achter de schermen ook heel wat inspanningen die de voetafdruk structureel beperken. Zo verwarmt Roompot het hoofdkantoor met warmtepompen, waardoor het bedrijf in Goes minder gas verbruikt dan een eengezinswoning.

Niet 1 maar 2 graden lager

Hoewel Roompot dus al veel initiatieven neemt om zijn CO2-voetafdruk te beperken, wil het op Warmetruiendag toch een extra steentje bijdragen. Op vrijdag 7 februari zal het de verwarming niet een maar twee graden lager zetten. Op die manier realiseert het een vermindering van niet 6 maar 12%, volgens de berekening van het Klimaatverbond Nederland. Medewerkers worden uitgenodigd om de thermostaat op donderdagavond twee graden lager te plaatsen en vrijdag een extra warme trui aan te trekken.