Ambulances krijgen nog gemakkelijker toegang tot Roompot parken

Ambulancediensten kunnen dankzij SOS Toegang slagbomen automatisch openen. Roompot voorziet alle eigen vakantieparken met een slagboom van een dergelijk systeem, zodat de ambulancediensten onmiddellijk 24u per dag en 7 dagen per week bij nood kunnen binnenrijden en gasten kunnen helpen. Alleen in Limburg kan dit helaas nog niet. Wie een weekendje of een langere vakantie op een Roompot vakantiepark plant, verlangt uiteraard naar een zorgeloze en rustgevende vakantie. Helaas kan het ook op vakantie verkeerd gaan en is de (dringende) tussenkomst van ambulancediensten soms nodig. Om de rust van vakantiegangers en de veiligheid van gasten te garanderen wordt vaak een slagboom aan de ingang van een vakantiepark voorzien. Die slagboom bewijst dagelijks zijn nut maar kan een belangrijke fysische barrière vormen voor ambulancediensten.

Kostbare tijd

Met SOS Toegang kunnen ambulancediensten slagbomen automatisch openen. Roompot realiseert zich dat met de tussenkomst van een medewerker kostbare tijd verloren gaat, die in dergelijke situaties zelfs het verschil kan maken tussen leven en dood en rust daarom zijn parken uit met SOS Toegang. Op dit moment heeft Roompot al 10 vakantieparken van SOS Toegang voorzien. Alle andere parken die Roompot zelf uitbaat, en die van een slagboom zijn voorzien, krijgen binnenkort ook een dergelijke ontvanger, zodat hulpverleners zelfs niet meer uit de ambulance moeten om tot de patiënt in nood te rijden. Roompot rekent erop dat de installatie van de SOS Toegang ontvanger het moeilijke werk van ambulancediensten zal vergemakkelijken en dat gasten met een acuut gezondheidsprobleem hiermee nog sneller zullen worden geholpen.

Nog niet in Limburg

In Limburg gebruiken de ambulancediensten SOS Toegang nog niet. Zodra ook Limburgse ambulancediensten SOS Toegang gaan gebruiken, zal Roompot ook op die parken een ontvanger installeren. Roompot hoopt dat de brandweer hetzelfde systeem zal aannemen. SOS Toegang is hierover al in gesprek met diverse brandweerkorpsen.