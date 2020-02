SVR-Vakantiebeurs 2020 in ’s Hertogenbosch

Na goede ervaringen in voorgaande jaren zijn de Brabanthallen in ‘s’ Hertogenbosch zaterdag 8 februari weer gastheer van vele duizenden recreanten. Bij menigeen steken nu reeds de vakantiekriebels de kop op en worden plannen gesmeed voor de komende zomer. Voor hen die nog geen plannen hebben, is dit een prachtige gelegenheid om hun eigen kampeerboer en -boerin uit te zoeken op deze unieke SVR-Vakantiebeurs. Op deze beurs kan iedereen bij ruim 350 stands met boeren/boerinnen uit binnen- en buitenland daadwerkelijk zijn eigen kampeerboer en -boerin uitzoeken. Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden boerengastvrijheid bij de SVR is de gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van 5 euro p.p. voor andere belangstellenden en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar worden gesteld. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Klik hier voor informatie.