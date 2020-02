30e Editie Boot Holland veelzijdig en vernieuwend

Boot Holland viert van 7 t/m 11 februari in het WTC Expo Leeuwarden haar 30e editie. Boot Holland blijft vernieuwen en gaat mee met de ontwikkelingen in de watersport. Zo biedt de jubileum editie vele primeurs, wordt er ingespeeld op de jeugd en zijn er dit jaar twee nieuwe pleinen: het Hengelsport- en het Fossiel vrij varen plein. Uiteraard neemt ook de motorboten steiger weer een prominente plaats in, is er een ruim aanbod nieuwe en jong gebruikte boten, accessoires, beleving, fun en inspiratie voor het nieuwe watersportseizoen. Boot Holland is vooral een veelzijdige en complete beurs waar de watersporter alles dat verband houdt met de watersport vindt. Van opblaasboot tot luxe tendersloep, maar ook van waterkaarten, de jongste generatie motoren, stoffering, navigatie tot aan een complete refit. Boot Holland staat garant voor primeurs.

Fossiel vrij varen staat in het middelpunt van de belangstelling en is volop in ontwikkeling. Op het Fossielvrij Varen plein geven SEFF (Stifting Elektrysk Farre Fryslan), Exalto, Snoeck Technical Solutions, De Stilleboot, Bellship, Emrol Posthuma Batterijen, en Wiersma Olie en Techniek alle info over hoe zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen je toch heel plezierig kunt varen. “Maar er is ook veel te zien” aldus beursmanager Gerda Brouwer. “Zo liggen op het plein de 3D geprinte elektrische sloep vervaardigd van kunststof uit Fries huishoudelijk afval, de Alfastreet Electric die zijn eigen dak vol zonnepanelen heeft en de stalen MienSkip sloep met unieke naafmotor-aandrijving gebouwd door ROC de Friese Poort.” Op het veiligheidsplein worden in samenwerking met Varen doe je Samen en de KNRM de gehele dag lezingen gegeven over veilig varen.

Compleet nieuw op Boot Holland is het Hengelsport plein waar de nieuwste trends in de wereld van de hengelsport te vinden zijn. Naast primeurs en boten is er op Boot Holland ook volop aandacht voor de jeugd. Het Funpaviljoen is één groot watersport walhalla. Boot Holland is de aftrap van het watersportseizoen en is van vrijdag 7 tot en met dinsdag 11 februari in het WTC Expo Leeuwarden. De beurs wordt vrijdag 7 februari officieel geopend door Ale Bok van SEFF en Bouw de Boer, de Friese Energie-Commissaris. Klik hier voor meer informatie.