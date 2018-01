Watersport goed vertegenwoordigd op de Vakantiebeurs

De watersportcampagne Welkom op het water – powered by HISWA – is van 9 tot en met 14 januari aanwezig op de Vakantiebeurs. Op de stand kunnen bezoekers aan boord stappen van een Linssen Grand Sturdy 35.0, ontdekken welke watersport bij ze past en arrangementen of vaarcursussen met Vakantiebeurskorting boeken.

Zelf varen, Leren varen en Meevaren staan centraal.

Vakantie in eigen land

In Hal 10 van de Jaarbeurs Utrecht, de Holland-hal van de Vakantiebeurs, vinden vakantiezoekers de bestemmingen in eigen land. Welkom op het water valt op: een groot motorjacht pronkt in de stand. Ruim tien meter lang en van binnen te bezichtigen is de Linssen Grand Sturdy 35.0 een parel om op te varen in Nederland. Zonder vaarbewijs, maar met luxe en comfort. Bezoekers kunnen uitgebreid aan boord kijken.

Prijzen winnen

Dat is niet het enige: de stand biedt een overzicht van wat er op het water te beleven valt. Zeilcruises, suppen, zeilen, sloepvaren, zeilcursussen, snelvaren: het aanbod van waterrecreatie in Nederland is veelzijdig. Bezoekers kunnen ontdekken welke watersport bij ze past door de Watersportcheck te doen. Bij deelname maken ze kans op leuke prijzen, beschikbaar gesteld door verschillende HISWA-watersportbedrijven.

Kidsroute

Ook kinderen zijn welkom op het water. Via de Kidsroute vullen zij een paspoort door verschillende activiteiten te doen. Bij de stand van Welkom op het water kunnen ze op de foto in een echte sloep en de Watersportcheck doen.

Over Welkom op het water

Welkom op het water is een nationale watersportcampagne – powered by HISWA. Het doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de watersport en meer uren het water op krijgen. Want: watersporten geeft je een ander perspectief!

www.welkomophetwater.nl