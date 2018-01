Reistrend 2018: betekenisvol op reis

Langs highlights hoppen is passé en teruggeven aan ons gastland wordt steeds belangrijker. Betekenisvol reizen is in opkomst: op vakantie gaan met een doel dat groter is dan alleen je eigen uitrust-genot. Een reis die goed doet voor jou, maar ook voor mensen, dieren, natuur en cultuur. Nu we steeds meer reizen, groeit ook het bewustzijn dat het sociale en ecologische aspect hiervan meer aandacht verdienen. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan een vakantie die persoonlijker, unieker en zinvoller is. Dat concludeert trendwatcher Tessa aan de Stegge uit haar jaarlijkse onderzoek naar reistrends in aanloop naar de Vakantiebeurs.

Voldoening én noodzaak

Iets betekenen voor een ander geeft ons voldoening, maar is op het gebied van reizen ook hard nodig. Toerisme is voor bijna de helft van de armste landen ter wereld een primaire inkomstenbron en bovendien is wereldwijd 1 op de 10 mensen werkzaam in toerisme, aldus de World Tourism Organization. IATA (International Air Transport Association), heeft aangekondigd dat het aantal mensen dat het vliegtuig pakt de komende twintig jaar naar 7,8 miljard zal verdubbelen. Volgens onderzoeker Paul Peeters stoten we in 2080 alleen al met vliegen het maximale en complexe budget CO2 uit. Daarnaast zorgen reizigers die massaal highlights bezoeken voor overtourism waardoor locals aan het kortste eind trekken. Aan de Stegge: “Reizen heeft dus een enorme impact en ik zie dat zowel de reiziger als de branche zich hiervan bewuster wordt. De betekeniseconomie rondom reizen krijgt steeds meer vorm. Er worden allerlei initiatieven ondernomen voor reizen op een manier die beter is voor alle betrokkenen. De focus ligt op spreiding van de drukte, een eerlijke prijs en het milieu minder belasten. Het Travel Lab van sociaal ondernemer Marius Appelman – een broedplaats voor nieuwe toekomstbestendige reisconcepten – is daar een voorbeeld van.”

Verdieping op reis

Volgens Aan de Stegge willen we steeds liever ergens ‘zijn’ dan ‘bezoeken’. Ook groeit de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en iets goeds doen als we dan toch die onvermijdelijke voetafdruk achterlaten. Zo goedkoop mogelijk je vakantie regelen, zonder rekening te houden met de plek waar je te gast bent of hoe je er komt, past niet bij deze tijd waarin verduurzaming een groot maatschappelijk thema is, vindt ze. Uit recent onderzoek van onderzoeker Simon Kuijpers blijkt dat mensen bereid zijn anderen te helpen, maar dat ze er wel iets voor terug willen, zoals hindernissen overwinnen, uitgedaagd worden, persoonlijke ontwikkeling. Aan de Stegge: “Die verdieping die we zoeken brengt ons ook op de vraag: Als we dan toch zoveel reizen, hoe zorgen we er dan voor dat we dat doen op een manier waar iedereen wat aan heeft?”



Tips om gemakkelijk goed te doen

Aan de Stegge is van mening dat op een goede manier reizen anno 2018 weinig moeite hoeft te kosten en deelt de tips uit haar onderzoek: