GaiaZoo is het ‘Leukste uitje van Nederland 2018’. Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’. Ron Kuckelkorn van GaiaZOO ontving vanmiddag de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De Efteling kreeg de zilveren award en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam de bronzen award.

Tijdens de verkiezing brachten ANWB-leden massaal hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie. In totaal werden ruim 100.000 stemmen uitgebracht. GaiaZOO scoort, naast heel veel stemmen, op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2018.

De top drie van ‘Leukste uitje van Nederland 2018’:

Gouden award GaiaZOO in Kerkrade

Zilveren award De Efteling in Kaatsheuvel

Bronzen award Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

Nieuw dit jaar is de categorie ‘Leukste uitje over de grens’. De winnaar in deze categorie is Europa-Park in Rust in Duitsland, op de tweede plaats Disneyland Paris in Marne la Vallee in Frankrijk en als derde eindigde Phantasialand in Bruhl, Duitsland.

De winnaars per provincie:

Drenthe Outdoor Grolloo Klimpark in Grolloo

Flevoland Orchideeën Hoeve Luttelgeest

Friesland Puur Terschelling

Gelderland Thermen Bussloo in Voorst

Groningen Fontana Bad Nieuweschans in Bad Nieuweschans

Limburg Kasteeltuinen Arcen

Noord-Brabant Museum Klok & Peel in Asten

Noord-Holland Landgoed Hoenderdaell

Overijssel De Ulebelt in Deventer

Utrecht Thermen Soesterberg in Soesterberg

Zeeland Zeeuws maritiem MuZEEum Vlissingen

Zuid-Holland Mariniersmuseum in Rotterdam

De ANWB organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ voor de achtste keer. Vorig jaar werd de Efteling het ‘Leukste uitje van Nederland’.

De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB.

foto: Links, Frits van Bruggen ANWB-hoofddirecteur, midden Ron Kuckelkorn en Michelle Hollands van GaiaZoo en rechts presentratrice Stella Gommans