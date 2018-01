Onlangs konden ANWB-leden weer hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het ‘Leukste uitje’. Voor het eerst konden zij dit ook doen in de categorie ‘Leukste uitje over de grens’. Gisteren, tijdens de vakdag van de Vakantiebeurs in Utrecht, vond de bekendmaking van deze verkiezing plaats. Europa-Park won in de nieuwe categorie de gouden award, vóór Disneyland Parijs (zilver) en Phantasialand (brons). De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door ‘het Land van de ANWB’, het onderdeel van de ANWB dat zich toelegt op ‘vrije tijd’. Met duizenden ideeën op de site is het dé plek waar iedereen in Nederland terecht kan voor het perfecte dagje of avondje uit of weekendje weg. In totaal brachten ruim 100.000 ANWB-leden de afgelopen maanden hun stem uit op het uitje dat zij het meest waarderen. Voor het eerst konden zij ook stemmen op een bestemming over de grens. In deze categorie ging de eerste prijs naar het Duitse Europa-Park. Op de tweede plaats eindigde Disneyland Paris in Marne la Vallee in Frankrijk en als derde Phantasialand in Bruhl, Duitsland. Bij de vaststelling zijn niet alleen het aantal stemmen bepalend maar ook de scores op de verschillende onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod). Europa-Park kreeg de hoogste cijfers en is daarmee de winnaar van 2018.