Campings van het Jaar 2018

De ANWB heeft tijdens het ANWB Campingdiner op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht drie campings uitgeroepen tot Camping van het Jaar 2018. In totaal waren 30 campings geselecteerd door een ANWB-vakjury. Daarop brachten duizenden kampeerliefhebbers via anwbcamping.nl hun stem uit. Een jury van kampeerders en ANWB-specialisten heeft de uiteindelijke winnaars gekozen.

De winnaars van de titel Camping van het Jaar 2018 zijn:

In categorie 1: De beste ANWB-sterren camping: Camping Yelloh!Village Le Sérignan Plage, Frankrijk

Geweldige service, een heerlijke sfeer en elke glimlach van het personeel is echt gemeend. Het is zomaar een greep uit de reacties op Camping Yelloh! Village Le Sérignan Plage. De maritieme sfeer – de camping ligt in het zuiden van Frankrijk aan de Middellandse Zee – kom je overal tegen. En duurzaamheid? Etienne Amat, de vader van de huidige campingeigenaar had het al over duurzaamheid op de camping toen er nog niemand over sprak. Een verdiende winnaar, deze Franse camping.

In categorie 2: De mooiste camping voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar): Camping de Paal in Bergeijk, Nederland

Hoge ogen gooit de camping met zijn Biebelebontse Paalbergen. De giga-grote zand- en waterspeelplaats met speelhuisjes en speeltoestellen. De familie Martens blijft scoren met alle voorzieningen. Niet alleen de 5 sterren van de ANWB, maar tevens benoemd tot TOPcamping en mag zich scharen onder de beste campings in Europa.

In categorie 3: De camping met de mooiste huuraccommodaties: Camping Resort Sangulí, Salou, Spanje

Met kop en schouders steekt Camping Resort Sangulí uit boven zijn concurrenten in Europa. Op het gebied van huuraccommodaties kent deze camping zijn weerga niet. Je kon hier al een huisje huren in on-Spaanse sferen zoals die van de Caraïbische eilanden, van Polynesië en tussen kleurrijke Mediterrane onderkomens. Nu kampeer je ook tussen tijgers en giraffen in het Africa Resort. De lodges hebben namen gekregen van Afrikaanse stammen zoals Masaï, Nuba en Samburo. Huur je zo’n huis, dan heb je hier een ‘eigen’ zwembad, en ‘eigen’ receptie. In deze zwembaden zwemmen en spuiten nijlpaarden en olifanten en aan de randen zie je giraffen en panters. De eigenaren hebben inspiratie opgedaan in Afrika. Alles is zo identiek mogelijk op de camping uitgevoerd. Dat is goed zo goed gelukt dat deze Spaanse camping in deze categorie de hoofdprijs wint. De verkiezing van ANWB Camping van het Jaar wordt jaarlijks georganiseerd en geeft kampeerders de mogelijkheid hun favoriete camping te nomineren in één van de bovenstaande categorieën.

Innovatieprijs Camping De Papillon in Denekamp, Overijssel

Naast de ANWB Camping van het Jaar werd door een vakjury van de ANWB en de kampeersector de KCK Innovatie van het Jaar 2018 toegekend aan een camping met een bijzondere vernieuwing. De winnaar is: Camping De Papillon in Denekamp.De camping komt de Innovatie Award 2018 toe vanwege de speelse manier waarop kinderen en volwassenen kennis kunnen maken met kunst. Van Gogh, Rembrandt, Da Vinci en Corneille hebben hun intrede gedaan in het souterrain van het recreatiegebouw. Kleine kampeerders leggen de grote kampeerders na zo’n bezoek haarfijn uit wie nou precies de grote meesters zijn. Voor Duitse gasten is er zelfs een Duitse versie van de uitleg. Kijk voor meer informatie op www.anwb.nl/campingsvanhetjaar