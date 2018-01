Bed & Breakfast Seppenstijn beste Nederlandse accommodatie

In de Jaarbeurs in Utrecht zijn de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Met de hoogste score als regiowinnaar en accommodatietype is het Drentse Seppenstijn de grote winnaar van de avond. De accommodaties met de hoogste gemiddelde reviewcijfers over heel 2017 mochten een Gouden Zoover Award in ontvangst nemen. In totaal hebben meer dan 28.000 accommodatiehouders in acht verschillende accommodatietypen gestreden om de felbegeerde prijs. De awards zijn een erkenning van vakantiegangers die in 2017 een review hebben achtergelaten op Zoover. In 2017 zijn in totaal 255.768 reviews geschreven door reizigers die hun ervaringen hebben gedeeld om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.

Ook Zoover Award voor beste regionale accommodatie

Dit jaar is er een nieuwe award uitgereikt: de Zoover Award Regiowinnaar. De best scorende accommodaties in een regio zijn beloond met een Zoover Award. De regio’s bestaan uit de twaalf Nederlandse provincies en de Nederlandse Waddeneilanden. De winnaars waren bij de feestelijke uitreiking uitgenodigd om de award in ontvangst te nemen. Kijk hier voor het complete overzicht met alle regiowinnaars.

Gouden of Oranje Zoover Award

Alle accommodaties die een 9 of hoger scoren ontvangen een Gouden Zoover Award. De accommodaties die een 8 – 8,9 scoren krijgen een Oranje Zoover Award. Voor de awardshow die plaatsvond tijdens de Vakantiebeurs was de top tien van elk accommodatietype aanwezig om de award in ontvangst te nemen. Kijk hier voor het complete overzicht met alle winnaars.

foto: Roy Beusker